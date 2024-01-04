Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО на 10 січня

Генсек НАТО Єнс Столтенберг скликає надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на 10 січня. Однією з ключових тем засідання стане посилення української ППО після останніх ракетних та дронових атак РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО на середу, 10 січня. Про це у четвер, 4 січня, повідомив виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт у соцмережі Х.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скличе засідання Ради Україна-НАТО в середу, 10 січня, на рівні послів на прохання України після недавніх ракетних і дронових атак Росії", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Організація Північноатлантичного договору підтримала запит України на проведення надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО трохи більше ніж за місяць після першого зібрання цього органу.

Однією з ключових тем на засіданні стане посилення протиповітряної оборони України, наголосив він. "Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору", - зазначив Кулеба у дописі в соцмережі X.

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Союзники обіцяють Україні посилити спроможності ППО

Після останніх ударів РФ України висловили підтримку низка союзників. Зокрема, Великобританія анонсувала надання нової партії військової допомоги, до якої увійдуть сотні ракет для систем протиповітряної оборони (ППО). У Німеччині політики активізували заклики до уряду почати постачання Києву крилатих ракет Taurus.

У Литві, Латвії, Естонії і низці інших країн наголосили на необхідності надати Україні більше систем ППО та інших озброєнь. Підтримку і обіцянку подальшої допомоги висловлювали й інші країни Європейського Союзу, керівництво ЄС, а також представники США.

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