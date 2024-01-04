ЄС після масованих ударів РФ: ЗСУ потрібна далекобійна зброя

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель на тлі масованих російських ракетних атак наголосив на необхідності посилювати військову підтримку України, зокрема наданням далекобійних ракет.

Верховний представник Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель після двох масованих ракетних ударів Росії по Україні заявив, що військову допомогу Збройним силам України (ЗСУ) необхідно посилювати, зокрема шляхом надання далекобійної зброї та ракет для протиповітряної оборони.

Про це він написав у соціальній мережі Х після розмови 3 січня з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

"Ми розділили зростаюче занепокоєння щодо посилення російських повітряних атак на українську цивільну інфраструктуру. Ми погодилися з необхідністю посилення нашої військової підтримки України, в тому числі ракетами дальнього радіусу дії та зенітними ракетами", - написав Боррель.

Раніше Сікорський закликав союзників надати Україні далекобійні ракети, за допомогою яких вона зможе знищити російські пускові майданчики та командні центри.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) також закликала уряд ФРН схвалити постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Утім в уряді Німеччини вже відповіли, що не мають таких планів.

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Масовані удари РФ по Україні

29 грудня Росія випустила по Україні понад 150 ракет і дронів. Станом на ранок 4 січня відомо про 55 загиблих і 170 поранених українців. Удар став найсмертоноснішим у Києві: загинули 32 людей, поранені - 30.

2 січня РФ ударила по Україні понад 130 ракетами та дронами. Наразі відомо про п'ятьох загиблих і понад 130 поранених українців.

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