США відправить ще 3000 десантників до Польщі - ЗМІ

Пентагон найближчими днями відправить ще 3000 військовослужбовців до Польщі. Про це у п’ятницю, 11 лютого, повідомило агентство Reuters та телеканал CNN із посиланням на власні джерела. Мова йде про перекидання бійців 82-ї військово-повітряної дивізії зі штату Північна Кароліна. Один зі співрозмовників Reuters відзначив, що наказ був підписаний главою Пентагона Ллойдом Остіном за розпорядженням президента США Джо Байдена.

Раніше у лютому 1,7 тисячі бійців із тієї ж дивізії вже були перекинуті до Польщі. Вони прибули до аеропорту міста Жешув, що розташований за 90 кілометрів від Львівської області України.

США перекидає винищувачі F-16 із ФРН до Румунії

Того ж дня командування ВПС Сполучених Штатів повідомило про передислокацію бойових літаків F-16 із Німеччини до Румунії. Їх розташують на авіабазі у Фетешті, менш ніж за 100 кілометрів від Чорного моря. Точна кількість перекинутих винищувачів не повідомляється.

Екіпажі літаків будуть "тісно співпрацювати із союзниками в Чорноморському регіоні, аби посилити регіональну безпеку під час нинішньої напруженості, яка викликана нарощуванням російської військової міці біля України", зазначено на сайті командування ВПС США в Європі.

Апокаліптичний образ

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вторгнення Росії в Україну може розпочатися в будь-який момент. За даними німецького тижневика Der Spiegel, американські спецслужби на основі останніх даних побоюються, що напад може статися вже 16 лютого. Американська сторона попередила про це уряд Німеччини та інші країни НАТО, пише видання.

Низка країн, зокрема США та Канада закликали своїх громадян терміново залишити Україну. Натомість видання CNN із посиланням на анонімні джерела, пише, що адміністрація Байдена свідомо створює "апокаліптичний" образ довкола можливого російського вторгнення до України, аби віднадити Кремль від його намірів.