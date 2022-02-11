 НАТО збільшує присутність у регіоні Чорного моря у відповідь на дії РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2022

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Новини

НАТО збільшує присутність у регіоні Чорного моря у відповідь на дії РФ

У відповідь на агресивні дії Росії НАТО продовжує збільшувати свою присутність у регіоні Чорного моря, щоб забезпечити захист союзників, повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент Румунії Клаус Йоганніс (праворуч)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент Румунії Клаус Йоганніс (праворуч)

Північноатлантичний альянс збільшує присутність у регіоні Чорного моря у відповідь на дії Росії. Про це у п'ятницю, 11 лютого, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільного брифінгу з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. 

"Від Чорноморського регіону та на всьому просторі до Балтики союзники нарощують зусилля, посилюючи присутність НАТО у цей критичний час за рахунок збільшення кількості військ", - сказав Столтенберг. За його словами, наступного тижня міністри оборони країн НАТО зустрінуться та обговорять подальше посилення у східній частині Альянсу, "включаючи нові бойові групи". Зокрема, бойову групу НАТО в Румунії очолить Франція. Столтенберг наголосив, що присутність військ НАТО у цій країні є важливим на тлі російського невиправданого військового нарощування в Україні та навколо неї, включаючи Чорноморський регіон. Цей регіон, додав він, має "життєво стратегічну важливість для НАТО", а безпека в ньому є важливою через три країни-союзниці Альянсу і два близьких партнери НАТО - Україну і Грузію.

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Військові та бойові літаки

Також Столтенберг повідомив, що в Румунії знаходяться бойові літаки з Німеччини та Італії, аби захистити союзників і підтримувати безпеку у повітряному просторі.

Крім того, цього тижня до Румунії прибудуть військовослужбовці США, додав генсек НАТО. "Просто зараз, коли ми говоримо, 1000 американських військових прибувають на цю базу (військова база "Міхаїл Когелнічану" у Румунії - Ред.), що приведе загальну кількість американських військовослужбовців до майже 3000 на цій базі. Це потужна демонстрація трансатлантичної єдності", - зазначив Столтенберг.

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Інфографіка про нарощування сил НАТО у Східній Європі

Інфографіка про нарощування сил НАТО у Східній Європі

Минулого тижня президент США Джо Байден оголосив, що відправляє 1000 солдатів до Румунії та 2000 до Польщі, нагадує Reuters. Тих, хто прибуває до Румунії, переводять з бази в Німеччині. Румунія, яка є членом НАТО з 2004 року, вже прийняла близько 900 американських військових, а також 140 італійських і 250 польських військових.

Також сьогодні до Болгарії прибули чотири іспанських винищувача Eurofighter Typhoon для посилення східного флангу НАТО.

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