США та європейські партнери обговорили стримування Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен, глава МЗС ФРН Анналена Бербок, очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан та глава МЗС Великобританії Ліз Трасс обговорили ситуацію навколо України. Про це йдеться в повідомленні Держдепу США у середу, 29 грудня.

Як відзначили в Держдепі, очільники зовнішньополітичних відомств США і європейських країн обговорили важливість координації зусиль для запобігання подальшій агресії Росії проти України. Також сторони дійшли згоди, що союзники й партнери мають "поставити Росію перед загрозою значних наслідків і чималої ціни за такі дії (вторгнення в Україну. - Ред.)".

Імовірність нового наступу Росії

Останнім часом Росія стягує війська до кордону з Україною, через що західна й українська розвідки заявили про ймовірність повномасштабного вторгення РФ. У Кремлі такі наміри заперечили.

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Раніше міністр оборони України Олексій Резніков припускав, що Росія може почати наступ уже цієї зими. Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що ризик ескалації "не перетнув червоної позначки", а на думку секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія спричинила ескалацію на українському кордоні заради того, аби домогтися переговорів зі США.

Переговори США і РФ

Ситуацію на українсько-російському кордоні, а також пропозиції Росії щодо питань безпеки обговорять Джо Байден і Володимир Путін 30 грудня ввечері. У Білому домі повідомили агенції AFP, що американський президент запропонує Путіну "дипломатичний шлях" вирішення кризи на українському кордоні. Також напередодні перемовин держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив Володимира Зеленського у непохитній підтримці України Сполученими Штатами на тлі російської загрози.

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10 січня мають відбутися переговори США-РФ щодо питань безпеки. Як повідомили "Голосу Америки" в Раді нацбезпеки США, до складу американської делегації увійдуть представники Держдепартаменту, Пентагону й інших урядових відомств, тоді як зустріч Байдена і Путіна на цю дату не планується.