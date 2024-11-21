США увели санкції щодо "Газпромбанку" та десятків банків РФ

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції щодо російського "Газпромбанку", який частково належить "Газпрому", а також щодо 50 малих і середніх російських банків. Зеленський привітав це рішення.

США у четвер, 21 листопада, запровадили санкції щодо російського "Газпромбанку", який частково належить "Газпрому", і його шести іноземних дочірніх компаній, повідомили у міністерстві фінансів США.

Також санкційні заходи були застосовані щодо 50 малих і середніх російських банків, щоб обмежити зв'язки РФ з міжнародною фінансовою системою і запобігти зловживанню нею для оплати технологій та обладнання, необхідних для війни проти України.

У мінфіні США попередили, що іноземні фінансові установи, які підтримують кореспондентські відносини з банками, що потрапили під санкції, "наражаються на значний санкційний ризик".

"Ці масштабні дії ускладнять для Кремля можливість ухилятися від санкцій США та фінансувати і оснащувати свою армію, - заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен. - Ми продовжуватимемо вживати рішучі заходи щодо будь-яких фінансових каналів, які Росія використовує для підтримки своєї незаконної і неспровокованої війни в Україні".

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За даними мінфіну США, "Газпромбанк" є каналом, через який Росія купує військову техніку для війни проти України. Російський уряд також використовує банк для виплат своїм солдатам, зокрема бойових премій, а також для виплат компенсацій сім'ям загиблих на війні проти України. Санкції фактично виводять "Газпромбанк" з банківської системи США, забороняють йому торгувати з американцями і заморожують його американські активи.

Разом з санкціями Управління з контролю за іноземними активами також видало дві нові генеральні ліцензії, які дозволяють американським компаніям припиняти операції за участю "Газпромбанку", а також вживати заходів щодо виходу з боргових зобов'язань або акцій, випущених "Газпромбанком".

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Зеленський привітав новий пакет санкцій

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність президенту США та його адміністрації за "міцний пакет фінансових і банківських санкцій, спрямованих проти економіки Росії та її воєнного бюджету".

"Завдяки заходам, які торкнулися "Газпромбанку", одного з найбільших банків Росії, а також його шести дочірніх компаній та понад 50 інших фінансових установ, США завдали значного удару по воєнній машині Путіна та ще більше ізолювали його криваву, корумповану економіку від світового ринку", - заявив Зеленський у дописі у соцмережі X у четвер.

За його словами, впровадження нових санкцій "відбувається у вирішальний момент, коли Росія вдається до ракетного брязкання зброєю у відчайдушній спробі знищити те, що залишилося від міжнародного права".