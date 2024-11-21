  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаСполучені Штати Америки

США увели санкції щодо "Газпромбанку" та десятків банків РФ

Дмитро Шварц
21 листопада 2024 р.

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції щодо російського "Газпромбанку", який частково належить "Газпрому", а також щодо 50 малих і середніх російських банків. Зеленський привітав це рішення.

https://p.dw.com/p/4nI2i
Будівля міністерства фінансів США у Вашингтоні
Будівля міністерства фінансів СШАФото: picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher

США у четвер, 21 листопада, запровадили санкції щодо російського "Газпромбанку", який частково належить "Газпрому", і його шести іноземних дочірніх компаній, повідомили у міністерстві фінансів США. 

Також санкційні заходи були застосовані щодо 50 малих і середніх російських банків, щоб обмежити зв'язки РФ з міжнародною фінансовою системою і запобігти зловживанню нею для оплати технологій та обладнання, необхідних для війни проти України.

У мінфіні США попередили, що іноземні фінансові установи, які підтримують кореспондентські відносини з банками, що потрапили під санкції, "наражаються на значний санкційний ризик".

"Ці масштабні дії ускладнять для Кремля можливість ухилятися від санкцій США та фінансувати і оснащувати свою армію, - заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен. - Ми продовжуватимемо вживати рішучі заходи щодо будь-яких фінансових каналів, які Росія використовує для підтримки своєї незаконної і неспровокованої війни в Україні".

Читайте також: США ввели санкції проти племінниці Путіна і ще 4 заступників міноборони РФ

За даними мінфіну США, "Газпромбанк" є каналом, через який Росія купує військову техніку для війни проти України. Російський уряд також використовує банк для виплат своїм солдатам, зокрема бойових премій, а також для виплат компенсацій сім'ям загиблих на війні проти України. Санкції фактично виводять "Газпромбанк" з банківської системи США, забороняють йому торгувати з американцями і заморожують його американські активи.

Разом з санкціями Управління з контролю за іноземними активами також видало дві нові генеральні ліцензії, які дозволяють американським компаніям припиняти операції за участю "Газпромбанку", а також вживати заходів щодо виходу з боргових зобов'язань або акцій, випущених "Газпромбанком".

Читайте також: РФ і КНР вперше за 30 років можуть перейти до бартеру

Зеленський привітав новий пакет санкцій

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність президенту США та його адміністрації за "міцний пакет фінансових і банківських санкцій, спрямованих проти економіки Росії та її воєнного бюджету".

"Завдяки заходам, які торкнулися "Газпромбанку", одного з найбільших банків Росії, а також його шести дочірніх компаній та понад 50 інших фінансових установ, США завдали значного удару по воєнній машині Путіна та ще більше ізолювали його криваву, корумповану економіку від світового ринку", - заявив Зеленський у дописі у соцмережі X у четвер.

За його словами, впровадження нових санкцій "відбувається у вирішальний момент, коли Росія вдається до ракетного брязкання зброєю у відчайдушній спробі знищити те, що залишилося від міжнародного права".

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Американські санкції

США ввели санкції проти 400 осіб за допомогу РФ у війні проти України

США ввели санкції проти 400 осіб за допомогу РФ у війні проти України

Американські санкції запроваджені проти російських оборонних, технологічних, металургійних і фінансових компаній. Також введені обмеження щодо суб'єктів з інших країн, які допомагають росіянам обходити санкції.
Політика23 серпня 2024 р.
Лондон

Британія ввела найбільший пакет санкцій проти РФ з 2023 року

Британія ввела найбільший пакет санкцій проти РФ з 2023 року

У британському санкційному списку - "Африканський корпус", який прагне зайняти місце російської ПВК "Вагнер", а також збройне формування "Еспаньола".
Політика7 листопада 2024 р.
Село Долина на Донеччині після відходу російських військ у 2022 році

1000 днів повномасштабної війни Росії проти України в цифрах (інфографіка)

1000 днів повномасштабної війни Росії проти України в цифрах (інфографіка)

Зруйновані міста, мільйони біженців, тисячі жертв серед мирного населення - наслідки російської агресії проти України в цифрах і фактах.
Конфлікти19 листопада 2024 р.