РФ і КНР вперше за 30 років можуть перейти до бартеру

За даними Reuters, бартер між РФ і КНР, особливо в сільському господарстві, може стати альтернативою операціям через банки, за якими пильно спостерігають США.

Росія і Китай можуть перейти до бартерних схем торгівлі вперше за майже 30 років для обмеження використання банківських систем, контрольованих США в рамках санкцій проти РФ за її агресію проти України. Про це в четвер, 8 серпня, повідомило агентство Reuters із посиланням на три джерела у сфері торгівлі та платежів.

Росія розробляє правила бартерної торгівлі, і російські джерела, з якими поговорило агентство, виходять із того, що Китай робить те саме.

Під час візиту президента РФ Володимира Путіна до КНР у травні сторони обговорювали затримки з платежами через китайські банки. До поїздки президента РФ держсекретар США Ентоні Блінкен укотре попередив Пекін про загрозу вторинних санкцій щодо китайських компаній у разі підтримки ними оборонно-промислового комплексу РФ.

Читайте також: Чи може Китай допомогти у припиненні російської агресії проти України?

За даними Reuters, у фінансовій сфері Китай став активніше залучати регіональні банки, за діяльністю яких Вашингтону важче стежити. У зв'язку з цим обговорюється можливість торгівлі з Росією за допомогою експорту продовольчих товарів. Як зазначає агентство, перші сільськогосподарські угоди за такою моделлю можуть бути укладені вже восени.

Бартерні угоди між Москвою і Пекіном діяли до розпаду СРСР

Пекін має досвід бартерних обмінів. Так, 2019 року Китай домовився, що за пальмову олію з Малайзії вартістю близько 150 мільйонів доларів (137 мільйонів євро) надасть владі в Куала-Лумпурі будівельні послуги, продукцію з природних ресурсів, а також цивільне та оборонне обладнання.

У 2021 році Іран отримав з КНР автозапчастини на суму в два мільйони доларів (1,8 мільйона євро) в обмін на фісташки.

Бартерні угоди між Москвою і Пекіном були звичною практикою до розпаду Радянського Союзу. До такого способу торгівлі повертаються вперше за приблизно 30 років, зазначили джерела Reuters.

Читайте також: Зеленський про візит Кулеби: Підтверджено, що Китай не постачатиме зброю Росії