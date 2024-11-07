Британія ввела найбільший пакет санкцій проти РФ з 2023 року

Великобританія оголосила найбільший пакет санкцій проти Росії з травня 2023 року. Інформація про розширення санкційного списку розміщена в четвер, 7 листопада, на сайті британського уряду. Йдеться про обмеження проти 56 людей та компаній.

Заходи покликані "підірвати постачання життєво важливого обладнання для військової машини Путіна" президента РФ Володимира Путіна та звертають увагу на "корупційну діяльність російських проксівоєнних груп в Африці". До переліку занесені "Африканський корпус", який, за даними The Independent, прагне зайняти місце російської приватної військової компанії "Вагнер", а також збройне формування "Еспаньола".

Британія стала першою країною Групи семи (G7), яка ввела прямі санкції проти "Африканського корпусу".

Санкції проти "агента ГРУ"

Також британський уряд оголосив нові рестрикції проти військово-промислового комплексу Росії. Серед фігурантів - постачальники, що підтримують російське військове виробництво, спонсоровані Росією наймані групи в Африці на південь від Сахари, а також росіянин Денис Сергєєв, якого в Лондоні вважають "агентом ГРУ" (Головного управління генерального штабу збройних сил РФ), причетним до застосування нервово-паралітичної речовини "Новичок" у Солсбері.

Санкції також спрямовані проти організацій в Китаї, Туреччині та Центральній Азії, що займаються постачанням і виробництвом товарів, включно з верстатами, мікроелектронікою та компонентами для безпілотників, тобто товарів, які необхідні Росії для продовження війни проти України.