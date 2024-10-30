США ввели санкції проти племінниці Путіна з міноборони РФ

Загалом у новому американському санкційному списку проти Росії - майже 400 осіб і компаній. Серед них - 5 заступників міністра оборони РФ, зокрема - родичка Володимира Путіна.

Сполучені Штати Америки розширили санкції щодо Росії, запроваджені через її війну проти України. Обмеження поширили на ще понад 30 осіб і 360 компаній, йдеться у повідомленні на сайті міністерства фінансів США в середу, 30 жовтня.

До чорного списку потрапили одразу п'ять заступників міністра оборони РФ: Анна Цивільова - племінниця російського президента Володимира Путіна, Павло Фрадков, Андрій Булига, Олександр Фомін і Віктор Горемикін.

Загалом у списку 32 особи - громадяни Росії, Білорусі, Швейцарії, Туреччини, Китаю, Індії та Чилі.

Санкції проти осіб, пов'язаних з військовим сектором

Серед компаній, на які накладені санкції, - виробник шин "Кордіант" (його на початку жовтня придбала "Північгруп" мільярдера Олексія Мордашова), "Беспілотні технології Мордовії", НТЦ "Арсенал", Коломенський завод, "Російська лабораторія повітряного транспорту", Московський авіаційний інститут, "дочки" державної компанії "Росатом" - "Росатом Цифрові рішення" та "Росатом мікроелектроніка".

"Сполучені Штати сьогодні вводять санкції щодо майже 400 організацій і осіб. Це рішення націлене на кілька секторів, які мають важливе значення для військових зусиль Росії", - заявив державний секретар Ентоні Блінкен, пояснивши, що йдеться, зокрема, про військову та енергетичну сфери Росії.

У повідомленні американського мінфіну наголошується, що санкції спрямовані проти постачальників технологій і товарів для російського військово-промислового комплексу та покликані перешкодити обходу раніше запроваджених санкцій.

"США та їхні союзники продовжують вживати рішучих заходів у всьому світі, щоб зупинити потік надзвичайно важливих інструментів і технологій, які потрібні Росії для війни проти України", - зазначив перший заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.