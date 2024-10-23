FT: Анкара перекрила вивіз в РФ військової продукції зі США

За даними Financial Times, Туреччина внесла зміни у митні системи задля блокування експорту в Росію понад чотирьох десятків найменувань товарів. Раніше США попереджали Анкару про наслідки, якщо та не припинить торгівлю.

Туреччина таємно заборонила експорт американських товарів військового призначення в Росію після того, як її попередили про наслідки, якщо вона не припинить торгівлю, написало 22 жовтня Financial Times (FT ) із посиланням на три джерела.

За їхніми даними, в останні тижні Туреччина внесла зміни до своїх митних систем з метою блокування експорту понад чотирьох десятків найменувань товарів, які США та його західні союзники вважають життєво важливими для РФ.

Тепер турецька електронна митна система більше не дозволяє відправляти в Росію "товари для поля бою", тоді як аналогічну продукцію з Європейського Союзу заблокували раніше.

За словами одного зі співрозмовників видання, про обмеження щодо мікрочіпів і систем дистанційного управління не оголошували публічно з політичних міркувань.

Заборонені тепер товари входять до списку 50 "високопріоритетних" найменувань західного виробництва, які США, Великобританія, ЄС та Японія визначили як найважливіші для російської збройової промисловості.

Серед них - передова електроніка, що регулярно зустрічається в ракетах і безпілотниках, збитих в Україні, - наприклад, процесори та карти пам'яті, а також верстати та інше обладнання для виробництва зброї.

FT: Туреччина поступово відходить від ролі лазівки для обходу санкцій проти РФ

Раніше турецькі банки різко скоротили бізнес із російськими контрагентами після того, як США випустили указ, який загрожує санкціями фінансовим інституціям, які проводять подібні транзакції.

За оцінками FT, ця поведінка може свідчити про те, що Туреччина поступово відходить від своєї ролі лазівки для обходу санкцій проти РФ.

При цьому видання уточнює, що США направляли в Туреччину високопосадовців, щоб чинити тиск на президента Реджепа Таїпа Ердогана та турецький уряд.

11 жовтня уряд Туреччини повідомив, що запроваджує мита на сталеву продукцію з Росії. Надалі російська сталь оподатковуватиметься додатковим податком від шести до дев'яти відсотків залежно від виробника.