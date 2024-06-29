Сеул обмежує експорт у Росію товарів, потрібних для ВПК

Влада Південної Кореї розширила перелік товарів, заборонених до експорту в РФ і Білорусь. Нові обмеження стосуються продукції, що може бути застосована для військових цілей.

Південна Корея заборонить експорт у Росію та Білорусь 243 найменування товарів, що потенційно можуть застосовуватися у військово-промисловому комплексі (ВПК). Про це повідомило 28 червня міністерство торгівлі, промисловості та енергетики країни, передає південнокорейське інформаційне агентство Yonhap .

До списку забороненої до експорту продукції увійшли, зокрема, металорізальні верстати, деталі оптичних приладів і оптичні датчики. Рішення збільшило кількість товарів, заборонених до експорту в РФ і Білорусь, до 1402.

Очікується, що нові правила набудуть чинності до кінця серпня. Водночас уряд Південної Кореї може дозволити поставки в Росію й Білорусь деяких із заборонених товарів, особливо якщо йдеться про вже укладені угоди, зазначає Yonhap.

Південна Корея пригрозила РФ постачанням зброї Україні

На початку цього тижня начальник управління національної безпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин пригрозив, що Південна Корея може скасувати обмеження на постачання летальної зброї в Україну, якщо Росія перетне "червону лінію" у співпраці з Північною Кореєю, передавши тій високоточну зброю.

Раніше офіційний Сеул висловлював "стурбованість" через підписання Росією та КНДР угоди про стратегічне партнерство.

КНДР працює на потреби армії РФ у війні проти України

Днями спеціалізоване аналітичне видання 38North повідомляло, що ця угода між РФ і КНДР може дати значний поштовх північнокорейському ВПК, який гідно з даними Південної Кореї на "повну потужність" працював на покриття потреб армії РФ у її війні проти України.

Завдяки цій угоді північнокорейський диктатор Кім Чен Ин отримає можливість збільшити виробничі потужності заводів з виробництва боєприпасів, водночас продовжуючи розвивати власні системи озброєнь, включаючи ракети різної дальності. Останнє може згодом становити значну загрозу для Південної Кореї, Японії та США, а з огляду на тісні відносини КНДР з Іраном, розвиток ракетної програми Північної Кореї, посилений співпрацею з РФ, може мати негативні наслідки для Ізраїлю.