  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиПівдення Корея

Сеул обмежує експорт у Росію товарів, потрібних для ВПК

Валерій Сааков
29 червня 2024 р.

Влада Південної Кореї розширила перелік товарів, заборонених до експорту в РФ і Білорусь. Нові обмеження стосуються продукції, що може бути застосована для військових цілей.

https://p.dw.com/p/4hfm2
Випуск танків T-72B3 у Нижньому Тагілі в РФ
Виробництво танків T-72B3 в російському місті Нижній ТагілФото: Donat Sorokin/Tass/dpa/picture alliance

Південна Корея заборонить експорт у Росію та Білорусь 243 найменування товарів, що потенційно можуть застосовуватися у військово-промисловому комплексі (ВПК). Про це повідомило 28 червня міністерство торгівлі, промисловості та енергетики країни, передає південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

До списку забороненої до експорту продукції увійшли, зокрема, металорізальні верстати, деталі оптичних приладів і оптичні датчики. Рішення збільшило кількість товарів, заборонених до експорту в РФ і Білорусь, до 1402.

Очікується, що нові правила набудуть чинності до кінця серпня. Водночас уряд Південної Кореї може дозволити поставки в Росію й Білорусь деяких із заборонених товарів, особливо якщо йдеться про вже укладені угоди, зазначає Yonhap.

Південна Корея пригрозила РФ постачанням зброї Україні

На початку цього тижня начальник управління національної безпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин пригрозив, що Південна Корея може скасувати обмеження на постачання летальної зброї в Україну, якщо Росія перетне "червону лінію" у співпраці з Північною Кореєю, передавши тій високоточну зброю.

Раніше офіційний Сеул висловлював "стурбованість" через підписання Росією та КНДР угоди про стратегічне партнерство.

КНДР працює на потреби армії РФ у війні проти України

Днями спеціалізоване аналітичне видання 38North повідомляло, що ця угода між РФ і  КНДР може дати значний поштовх північнокорейському ВПК, який гідно з даними Південної Кореї на "повну потужність" працював на покриття потреб армії РФ у її війні проти України.

Завдяки цій угоді північнокорейський диктатор Кім Чен Ин отримає можливість збільшити виробничі потужності заводів з виробництва боєприпасів, водночас продовжуючи розвивати власні системи озброєнь, включаючи ракети різної дальності. Останнє може згодом становити значну загрозу для Південної Кореї, Японії та США, а з огляду на тісні відносини КНДР з Іраном, розвиток ракетної програми Північної Кореї, посилений співпрацею з РФ, може мати негативні наслідки для Ізраїлю.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Зустріч Володимира Путіна та Кім Чен Ина, 19 червня 2024 року

Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" війни РФ проти України

Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" війни РФ проти України

За останні роки військова, економічна та інша співпраця між Північною Кореєю та Росією різко зросла. Наразі президент РФ Володимир Путін прибув до КНДР з офіційним візитом.
Політика19 червня 2024 р.
Військовослужбовець КНДР, 2016 рік

КНДР у липні відправить інженерні війська до окупованих регіонів України - ЗМІ

КНДР у липні відправить інженерні війська до окупованих регіонів України - ЗМІ

Інженерні війська КНДР відновлюватимуть інфраструктуру Донецька, пишуть ISW та TV Chosun. За їхньою оцінкою, за відправку інженерних бригад Пхеньян може отримувати від Москви щороку до 115 мільйонів доларів.
Конфлікти27 червня 2024 р.
Володимир Путін приймає Кім Чен Ина в Амурській області, вересень 2023 року

Путін подякував КНДР за підтримку війни проти України

Путін подякував КНДР за підтримку війни проти України

Президент РФ Володимир Путін прибуває з державним візитом до Північної Кореї на запрошення Кім Чен Ина. Під час візиту очікується підписання договору про стратегічне партнерство між Росією та КНДР.
Конфлікти18 червня 2024 р.
Більше публікацій