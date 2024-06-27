  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиРосійська Федерація

КНДР у липні відправить інженерні війська на Донеччину - ЗМІ

Павло Мильников | Дмитро Шварц
27 червня 2024 р.

Інженерні війська КНДР відновлюватимуть інфраструктуру Донецька, пишуть ISW та TV Chosun. За їхньою оцінкою, за відправку інженерних бригад Пхеньян може отримувати від Москви щороку до 115 мільйонів доларів.

https://p.dw.com/p/4hYx9
Військовослужбовець КНДР, 2016 рік
Військовослужбовець КНДР (архівне фото)Фото: Chinatopix/AP Photo/picture alliance

Північна Корея відправить інженерні та будівельні війська до анексованих Росією районів Донецької області. Про це в середу, 26 червня, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW). Раніше про такі плани Пхеньяна повідомила південнокорейська телекомпанія TV Chosun із посиланням на урядовця, який побажав залишитися невідомим.

За даними ISW та TV Chosun, військовослужбовці КНДР вирушать у захоплені Росією райони України у липні та допоможуть у відновленні інфраструктури Донецька. У північнокорейській армії налічується 10 інженерних бригад, зазначає ISW. За оцінкою TV Chosun, Пхеньян може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щорічно, якщо відправить на окуповані території три-чотири бригади.

Як зазначив прессекретар Пентагону Патрік Райдер на брифінгу, міністерство оборони США спостерігатиме за розвитком ситуації.

Читайте також: Столтенберг закликав Захід згуртуватися на тлі угоди РФ і КНДР

Договір Пхеньяна та Москви про стратегічне партнерство

Президент Росії Володимир Путін під час свого візиту до Пхеньяну 19 червня підписав з керівником КНДР Кім Чен Ином договір про стратегічне партнерство двох країн. Угода передбачає, зокрема, надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного із учасників.

За даними США, Росія та КНДР ще у 2023 році домовилися про постачання північнокорейських ракет і боєприпасів, ймовірно, в обмін на передачу Північній Корєї ключових військових технологій. І Москва, і Пхеньян заперечують факт постачання північнокорейських озброєнь до РФ.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Керівник КНДР Кім Чен Ин і президент РФ Володимир Путін у Пхеньяні, 18 червня 2024 року

Коментар: У Путіна та Кіма тепер є власний "пакт", як у Сталіна

Коментар: У Путіна та Кіма тепер є власний "пакт", як у Сталіна

Кремль готовий дестабілізувати ситуацію на Корейському півострові, а якщо вийде, то й у Азії загалом. Це може дорого коштувати Москві, вважає Костянтин Еггерт.
Журналіст Deutsche Welle Костянтин Еггерт
Костянтин Еггерт
Гостьовий коментар
Політика21 червня 2024 р.
Фабрика з виробництва зброї в Північній Кореї

КНДР могла поставити в Росію 1,6 мільйона снарядів - WP

КНДР могла поставити в Росію 1,6 мільйона снарядів - WP

The Washington Post наводить непрямі докази постачань боєприпасів із КНДР до Росії у 2023 році.
Конфлікти23 червня 2024 р.
Візит Путіна до КНДР, 19 червня

США, Південна Корея та Японія засудили співпрацю РФ та КНДР

США, Південна Корея та Японія засудили співпрацю РФ та КНДР

Військова співпраця Росії та Північної Кореї загрожує миру та стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі, заявили представники США, Південної Кореї та Японії за підсумками телефонної розмови.
Політика24 червня 2024 р.
Більше публікацій