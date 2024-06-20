Столтенберг закликав Захід згуртуватися через РФ і КНДР

Після підписання договору про стратегічне партнерство між Москвою і Пхеньяном генсек НАТО констатував факт зближення авторитарних держав, і це передбачає необхідність ще більшої згуртованості країн Заходу.

Військовий альянс між Росією і Північною Кореєю демонструє стрімке зближення авторитарних держав і підсилює важливість формування "єдиного фронту демократій", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 19 червня, на панельній дискусії під час офіційного візиту в Канаду. "Ми повинні усвідомлювати, що авторитарні держави дедалі більше зближуються. Вони підтримують одна одну так, як ми ніколи не бачили раніше", - наводить слова глави Північноатлантичного альянсу агентство Reuters.

КНДР поставила Росії "величезну кількість боєприпасів", а Китай та Іран надають Москві військову підтримку в її агресивній війні проти України, зазначив Столтенберг. Дедалі сильніша близькість між РФ та іншими азійськими державами робить ще важливішою для НАТО співпрацю з союзниками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, додав він. З цієї причини, за його словами, глави урядів Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї були запрошені на саміт НАТО у Вашингтон, який відбудеться в липні.

Столтенберг закликав владу Канади витрачати більше на оборону

Генсек НАТО також заявив, що очікує від Канади виконання поставленого перед усіма країнами-членами Альянсу завдання - виділяти на військово-оборонні цілі щонайменше два відсотки ВВП.

Як зазначає Reuters, ліберальний уряд Канади, як і раніше, вважає за краще витрачати мільярди на соціальні програми, виділяючи на потреби оборони всього 1,37 відсотка ВВП і плануючи досягти 1,76 відсотка тільки до 2030 року.

Договір про стратегічне партнерство Росії ї КНДР

Напередодні президент РФ Володимир Путін і керівник КНДР Кім Чен Ин підписали в Пхеньяні договір про подальше поглиблення співпраці між двома країнами. Серед іншого, документ передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії щодо одного з учасників, повідомив Путін за підсумками переговорів із північнокорейським лідером.

У своїй промові російський президент звернув увагу на заяви США та інших країн НАТО про постачання Україні систем озброєнь великої дальності, винищувачів F-16 та іншого озброєння та техніки для, за його словами, нібито завдання ударів по російській території. "Це не тільки заява, це вже відбувається, і все це грубе порушення взятих на себе західними країнами обмежень у рамках різноманітних міжнародних зобов'язань", - заявив він.

Підписаний у Пхеньяні договір про всеосяжне стратегічне партнерство замінить основоположні документи, підписані СРСР і РФ із Північною Кореєю в 1961, 2000 і 2001 роках, і стане "фундаментальним документом, який ляже в основу двосторонніх відносин на тривалу перспективу", повідомили російські ЗМІ.

За даними США, сторони ще минулого року домовилися про постачання Росії північнокорейських ракет і боєприпасів, імовірно, в обмін на передачу Пхеньяну ключових військових технологій. Очікується, що за результатами візиту Путіна КНДР наростить постачання боєприпасів у РФ.

Кім Чен Ин з нагоди підписання договору про стратегічне партнерство привітав початок "нової ери" у двосторонніх відносинах та рішуче підтримав політику Росії, зокрема війну проти України.