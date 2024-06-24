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США, Південна Корея та Японія засудили співпрацю РФ та КНДР

Ольга Лебедєва
24 червня 2024 р.

Військова співпраця Росії та Північної Кореї загрожує миру та стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі, заявили представники США, Південної Кореї та Японії за підсумками телефонної розмови.

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Візит Путіна до КНДР, 19 червня
Під час візиту Путіна в КНДРФото: GAVRIIL GRIGOROV/AFP/Getty Images

Сполучені Штати,  Південна Корея  і Японія "найрішучішим чином" засудили поглиблення військової співпраці Росії та КНДР, що включає продовження поставок північнокорейської зброї в РФ. Ці поставки "продовжують страждання українців, порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожують стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі", зазначається у спільній заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту США в ніч на понеділок, 24 червня.

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"Розвиток партнерства мі ж КНДР  і Росією", про який свідчить підписання "Договору про всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту Володимира Путіна до Пхеньяна 19 червня, "має викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на Корейському півострові, глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї та у підтримці народу України, який захищає свою свободу та незалежність від жорстокої агресії Росії", наголошується в документі.

Вашингтон, Сеул та Токіо підтвердили намір зміцнювати дипломатичну співпрацю та співробітництво з метою протидії загрозам від Північної Кореї.

Договір про партнерство РФ та КНДР

Володимир Путін та керівник КНДР Кім Чен Ин за підсумками переговорів у Пхеньяні 19 червня підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Серед іншого, він передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників. Путін назвав цю угоду "фундаментальним документом, який ляже в основу відносин двох держав на довгі роки вперед".

Після укладання цього договору Південна Корея заявила, що має намір переглянути питання щодо прямих постачань зброї Україні.

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