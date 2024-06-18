Путін призначив свою племінницю заступницею міністра оборони

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про перестановки в міністерстві оборони, звільнивши відразу чотирьох заступників міністра (зокрема першого заступника міністра та статс-секретаря) та призначивши трьох нових.

Серед призначених його указом заступник міністра - Анна Цивільова, дружина колишнього губернатора Кемеровської області, який нещодавно став міністром енергетики, Сергія Цивільова. За даними журналістських розслідувань, вона є родичкою Путіна - двоюрідною племінницею.

Подружжя Цивільових було співвласником великої вугледобувної компанії "Колмар". 2023 року її було призначено головою фонду "Захисники Вітчизни", який займається соціальною підтримкою сімей учасників війни в Україні.

Крім Цивільової, заступником міністра призначено Павла Фрадкова - ймовірно, сина колишнього глави уряду Росії та керівника Служби зовнішньої розвідки РФ Михайла Фрадкова. Першим заступником міністра оборони став Леонід Горнін, колишній заступник міністра фінансів.

ISW: Путін намагається готувати наступників режиму

Російський лідер Володимир Путін таким намагається підготувати ймовірних наступників свого режиму з-поміж родичів та дітей чиновників, зауважують аналітики американського інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають в ISW, останні кадрові зміни в російському міноборони свідчать про те, що Путін надає перевагу призначенню чиновників, яких він вважає лояльними до режиму, та економістів для покращення оборонно-промислової бази Росії.

Нагадаємо, у травні при призначенні нового складу уряду посаду міністра оборони втратив Сергій Шойгу. Новим міністром призначили колишнього радника Путіна та першого віцепрем'єра Андрія Бєлоусова, за спеціальністю економіста.

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