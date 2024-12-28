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КонфліктиУкраїна

США готують пакет допомоги Україні на 1,25 млрд доларів

Сергій Гуща
28 грудня 2024 р.

Про надання чергового пакету військової допомоги у Вашингтоні офіційно оголосять 30 грудня. Очікується, що у пакет увійдуть артилерійські снаряди, ракети для систем ППО та переносних ЗРК "Стінгер".

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Комплекс протиповітряної оборони NASAMS (архівне фото)
Комплекс протиповітряної оборони NASAMSФото: Toms Kalnins/EPA-EFE

США готують новий пакет військової допомоги Україні обсягом близько 1,25 мільярда доларів для відбиття російської агресії. Про це повідомили два американські чиновники на умовах анонімності агентству AP у п'ятницю, 27 грудня. За їхніми словами, офіційно про це буде оголошено 30 грудня.

Серед іншого у пакет увійде велика кількість артилерійських снарядів калібру 155 та 105 міліметрів, ракети для переносного ЗРК "Стінгер", боєприпаси для систем протиповітряної оборони HAWK та NASAMS.

Байден доручив Пентагону продовжувати постачання зброї ЗСУ

На цьому тижні Байден доручив міністерству оборони продовжувати постачання зброї КиєвуЯк зазначає АР, нинішня адміністрація  Джо Байдена  однак може не встигнути використати всі 5,6 мільярда доларів на військову допомогу Україні з запасів  Пентагону  до інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

Крім того, за даними Пентагону, у Вашингтона залишилося близько 1,2 мільярда доларів у вигляді довгострокового фінансування через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI). Ці кошти використовуються для оплати контрактів на постачання зброї, яка буде поставлена ​​не раніше ніж через рік або більше. Чиновники заявили, що адміністрація очікує виділити всі ці гроші до кінця календарного року. 

Читайте також: Боєприпаси і техніка: США оголосили військову допомогу Україні на 500 млн доларів

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