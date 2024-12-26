Байден доручив Пентагону продовжити постачання зброї Україні

Чинний президент США Джо Байден назвав "обурливою" російську атаку на енергетичну інфраструктуру України, здійснену в ніч на Різдво, і доручив Пентагону продовжувати активне постачання озброєнь Києву. "Останніми місяцями Сполучені Штати надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони, і ще більше ракет перебувають у дорозі, - йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому в середу, 25 грудня. - Я доручив міністерству оборони продовжувати активні поставки зброї Україні, і США продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України в її обороні від російських військ".

Американський президент наголосив, що метою масованої російської атаки, яка сталася, було "позбавити український народ доступу до тепла та електрики в зимовий період і поставити під загрозу безпеку енергосистеми країни". "Український народ заслуговує на те, щоб жити в мирі та безпеці, і Сполучені Штати та міжнародне співтовариство мають і надалі підтримувати Україну доти, доки вона не здобуде перемогу над російською агресією", - заявив Джо Байден, чиї президентські повноваження закінчуються 20 січня.

Війська РФ атакували Україну ракетами і дронами в різдвяну ніч

Росія масовано обстріляла Україну вранці 25 грудня, у день святкування Різдва. Російські війська випустили по Україні понад 70 балістичних ракет і 100 ударних дронів, заявив президент України Володимир Зеленський, уточнивши, що "вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів". "Цілі - наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні", - зазначив у Telegram Зеленський і визнав, що “на жаль, є влучання”.

"Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, а й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо вибрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським?" - йдеться в повідомленні українського президента. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, на території України запроваджено обмеження на споживання електроенергії.

Атаки зазнали майже всі регіони України

У ніч на Різдво повітряну тривогу було оголошено по всій Україні. Рано вранці серія вибухів прогриміла в Харкові, постраждали щонайменше шестеро осіб, усіх їх було госпіталізовано, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. У Дніпропетровській області внаслідок атаки РФ загинула одна людина, повідомив голова ОВА регіону Сергій Лисак. Унаслідок російського удару по Прикарпаттю частина Івано-Франківської області залишилася без електропостачання, повідомила голова місцевої ОВА Світлана Онищук. Крім того, через атаку було пошкоджено енергооб'єкти Полтавської області, що спричинило тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі, заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Напередодні на Святвечір, 24 грудня, Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого, за інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій України, загинула одна людина, ще 17 постраждали, зокрема двоє дітей.