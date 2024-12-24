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Удар РФ по Кривому Рогу: загинув чоловік, 15 поранених

Дмитро Шварц
24 грудня 2024 р.

У Кривому Розі під завалами будинку, в який 24 грудня влучила російська ракета, досі перебувають люди.

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Ракетний удар по Кривому Рогу (архівне фото)
Рятувальна операція у Кривому Розі триваєФото: Dnipropetrovsk Regional Military Civil Administration via Telegram/Handout via REUTERS

У тексті повідомлення після публікації оновлені дані щодо постраждалих

Внаслідок влучання російської балістичної ракети у житловий будинок у Кривому Розі у вівторок, 24 грудня, загинув чоловік, постраждали 15 людей. Під завалами ще можуть перебувати люди, пошуково-рятувальна операція триває, повідомляє місцева влада.

 "З-під завалів криворізького будинку, потрощеного росіянами, дістали ще одного чоловіка. Лікарі зробили все можливе, аби реанімувати його. Втім, на жаль, врятувати не вдалося", - зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, своєю чергою, наголосив, що ворожий удар припав на чотириповерховий житловий будинок з магазином на першому поверсі. "Внаслідок удару зруйновано житловий будинок, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, магазини, об'єкти бізнесу, багато авто, знеструмлено контактну мережу електротранспорту", - заявив він.

Також Вілкул додав, що серед постраждалих - 16-річна дівчинка та хлопець 18 років. За його словами, госпіталізовані десятеро людей, з яких четверо поранених у важкому стані, інші у стані середньої тяжкості.

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"На жаль, влучили у Святвечір балістичною ракетою прямо в чотириповерхівку на 32 квартири. Під завалами точно є люди, люди були в магазині на першому поверсі, люди були в квартирах. (...) Немає тут узагалі нічого і близько схожого на військове, на Сили оборони України", - сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок.

Вілкул зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває, є велика надія дістати з-під завалів живих людей.

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