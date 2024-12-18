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США: Втрати військових КНДР на Курщині обчислюються сотнями

Дмитро Шварц
18 грудня 2024 р.

Північна Корея втратила вже кілька сотень солдатів убитими та пораненими в боях із ЗСУ в Курській області РФ, заявили в США та пояснили великі втрати недосвідченістю північнокорейських солдатів.

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Північнокорейські солдати
Серед загиблих і поранених - північнокорейські військові "всіх рангів"Фото: picture-alliance/Kyodo

Кілька сотень північнокорейських військових, які воюють проти України, були вбиті або поранені під час боїв у Курській області РФ, заявив 17 грудня високопоставлений американський військовий чиновник на умовах анонімності, передають агенції AP, AFP і Reuters.

"Кілька сотень жертв - це наша остання оцінка втрат, яких зазнала КНДР... Це включає в себе все: від легких поранень до загибелі в бою", - сказав він.

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Втрати серед "усіх рангів"

Подробиць щодо точної кількості загиблих він не навів, але сказав, що північнокорейські війська не виглядають загартованими в боях, що сприяє збільшенню кількості їхніх втрат. "Вони не були в бою раніше", - сказав чиновник, додавши, що, ймовірно, це є причиною того, "чому вони зазнають таких втрат від рук українців".

Відповідаючи на запитання про звання північнокорейських військових, американський чиновник зазначив, що ідеться як про солдатів нижчого рівня, так і про військових рівня "дуже близького до верхівки".

Росія, за даними США, втрачає до 1200 військових на день - загиблих і поранених.

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