Зеленський: РФ намагається палити обличчя загиблих КНДРівців

За словами президента України, російські солдати спалюють обличчя вбитих на Курщині військових з Північної Кореї, щоб приховати їхні втрати.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається приховати втрати солдатів з Північної Кореї у Курській області РФ, зокрема, спалюючи їхні обличчя.

"Навіть після років війни, коли здається, що більшого цинізму від росіян уже не може бути, все одно бачимо щось гірше. Росія не лише залучає північнокорейських солдатів до штурмів проти українських позицій, але й намагається приховати втрати цих людей. Були намагання тримати в таємниці присутність солдатів із Північної Кореї. Поки їх тренували, їм навіть забороняли показувати обличчя. Будь-які відеодокази їхньої присутності російські військові намагалися видалити. А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються... буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових", - написав президент у соціальних мережах ввечері 16 грудня.

До свого допису він додав відео нібито з Курщини, де в одного з загиблих у лісі горить обличчя, а поряд стоїть чоловік.

За словами Зеленського, це є "демонстрацією зневаги, яка зараз панує в РФ, зневаги до всього людяного". "Це божевілля треба зупинити - зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну", - наголосив він.

Розвідка: За два дні на Курщині вбито і поранено 30 військових КНДР

За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, підрозділи армії Північної Кореї втратили на Курщині щонайменше 30 солдатів убитими і пораненими впродовж 14-15 грудня.

У міністерстві оборони США підтвердили підтвердили участь північнокорейських військових у боях і перші втрати, але цифр не назвали.

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