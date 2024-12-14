КНДРівці на Курщині зазнали втрат і вбили "кадирівців" - ГУР

РФ почала застосовувати в штурмах у Курській області солдатів з Північної Кореї, заявив Зеленський. За даними розвідки, ті вже зазнали перших санітарних і безповоротних втрат і відкрили "дружній вогонь".

Росія застосовувала в Курській області у штурмових діях проти Сил оборони України солдатів Північної Кореї, і ті вже зазнали втрат. Про це повідомило в суботу, 14 грудня, Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

"Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині, зокрема - у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ. Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України", - заявили в ГУР.

Як ідеться в повідомленні, на одній з позицій на Курщині військових з КНДР результативно "накрили" FPV-дронами. "Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців", - стверджують розвідники.

ГУР: Північнокорейці вбили "кадирівців" дружнім вогнем

Як зауважили в ГУР, росіяни та північнокорейці мають проблеми в управлінні та узгодженості дій через мовний бар'єр. "Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили "дружній вогонь" по автомобільній техніці так званого батальйону "ахмат". Результат - восьмеро вбитих "кадирівців", - ідеться у повідомленні.

За даними української військової розвідки, нині на території Росії перебуває близько 11 тисяч солдатів армії КНДР. "У місцях, де вони розміщені, агресор запровадив особливий контррозвідувальний режим - для допуску до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, російських солдатів та офіцерів перевіряють фсб-шники, вилучають телефони та інші пристрої", - розповіли в ГУР.

Зеленський: Путін робить кроки, які розширюють цю війну

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський повідомив про можливе застосування солдатів КНДР не лише на Курщині, а й на інших ділянках фронту. "Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту", - сказав він.

За його словами, Росія фактично втягнула у війну ще одну державу. "І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасної війни", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що РФ ігнорує заклики всіх країн, від Китаю та Бразилії до багатьох інших, щодо необхідності робити все для деескалації. "Якщо немає жорсткої реакції світу, Росія робить війну гіршою. Завжди так. Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців. І ми будемо й надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити - зупинити надійно, гарантованим миром", - резюмував Зеленський.