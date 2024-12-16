На Курщині за два дні вбито і поранено 30 КНДРівців - ГУР

Підрозділи армії Північної Кореї у Курській області РФ втратили щонайменше 30 солдатів убитими і пораненими впродовж 14-15 грудня. Про це в понеділок, 16 грудня, повідомило Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО).

"Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області держави-агресора Росії підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат - йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими. Також у районі села Куріловка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти", - йдеться у повідомленні ГУР МО.

Також українська розвідка заявила, що у зв'язку з втратами для продовження активних бойових дій у Курській області штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94-ї окремої бригади армії Північної Кореї.

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Нагадаємо, 14 грудня Головне управління розвідки міністерства оборони України заявляло про те, що Росія застосовувала в Курській області у штурмових діях проти Сил оборони України солдатів Північної Кореї, які вже зазнали втрат. Як ідеться в повідомленні, на одній з позицій на Курщині військових з КНДР результативно "накрили" FPV-дронами. "Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців", - стверджують українські розвідники.

Як зауважили в ГУР, росіяни та північнокорейці мають проблеми в управлінні та узгодженості дій через мовний бар'єр. "Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили "дружній вогонь" по автомобільній техніці так званого батальйону "Ахмат". Результат - восьмеро вбитих "кадирівців", - заявили українські розвідники.