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КонфліктиУкраїна

Спецпосланець Трампа засудив "різдвяний удар" РФ по Україні

Дмитро Шварц
25 грудня 2024 р.

Майбутній спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог засудив масований удар військ РФ по енергетичній інфраструктурі України на Різдво.

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Наслідки чергового масованого удару військ РФ, Харків, 25 грудня 2024 року
Наслідки чергового масованого удару військ РФ по Харкову, 25 грудня 2024 рокуФото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Майбутній спеціальний представник обраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог засудив ракетно-дроновий удар, якого війська РФ завдали по енергетичній інфраструктурі України в Різдвяну ніч.

"Різдво має бути часом миру, але на Різдво Україна зазнала жорстокого нападу. Здійснювати масштабні ракетні та безпілотні атаки в день народження Господа - це неправильно. Світ уважно спостерігає за діями обох сторін. США як ніколи рішуче налаштовані на встановлення миру в регіоні", - зазначив він у дописі у соцмережі X у середу, 25 грудня.

За даними командування Повітряних сил Збройних сил України, у ніч на 25 грудня війська РФ випустили по Україні 184 ракети і дрони. В ПС ЗСУ підтвердили збиття 113 повітряних цілей, ще 52 дрони були локаційно втрачені

Внаслідок влучання в об'єкти в Харкові, на Івано-Франківщині та Дніпропетровщині частина будинків залишились без опалення. Відомо також, що внаслідок атаки загинув працівник ТЕС на Дніпропетровщині.

В Україні були задіяні графіки відключень електроенергії для побутових споживачів.

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