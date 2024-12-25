Зеленський: Понад 70 ракет РФ запустила по Україні

Президент України повідомив, що ППО вдалось збити близько 50 ракет з 70 та більшіcть з сотні дронів. В різних регіонах України є влучання і відключення світла.

Понад 70 ракет і більше сотні дронів запустила російська армія по Україні в різдвяний ранок, у середу, 25 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Цілі - наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні", - написав Зеленський у Telegram. За його словами, силам протиповітряної оборони вдалось збити понад 50 ракет і значну частину дронів. Водночас є влучання та відключення у декількох регіонах.

Через ракетну атаку на енергетичні об’єкти Дніпропетровщини загинула одна людина, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Івано-Франківщина була знеструмлена внаслідок атаки

Частина Івано-Франківської області була знеструмлена через російську атаку, проте у "Прикарпаттяобленерго" пізніше повідомили про відновлення електропостачання.

У Полтавській ОВА повідомили про пошкодження енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

У Харкові зросла кількість постраждалих

У Харкові зафіксували влучання у трьох районах міста: Салтівському, Київському та Немишлянському. Кількість постраждалих зросла до шести, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Виникли кілька пожеж у нежитлових будівлях, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак", - написав він у Telegram.

У Харківській області 500 тисяч абонентів залишаються без тепла через російську атаку, це 2677 будинків, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. Ще, за його даними, понад півтори сотні домівок без опалення на Дніпропетровщині і 81 - у Івано-Франківській області.

Польща знову активувала винищувачі під час атаки РФ на Україну

Як повідомляло Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х, були задіяні "всі наявні" сили та засоби, "розпочали роботу винищувачі", а наземні засоби ППО та радіолокаційної розвідки були "приведені у стан найвищої готовності".

"Польське військо постійно стежить за ситуацією на території України і перебуває в постійній бойовій готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору", - заявили в ЗС Польщі.