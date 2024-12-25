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На Різдво Росія атакує енергетику в Україні

Євгенія Наконечна
25 грудня 2024 р.

Внаслідок масованої атаки російської армії на енергосистему в Україні застосують відключення. У Харкові, за попередніми даними, внаслідок ракетних ударів, є постраждалі.

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Дрони в нічному небі над Україною 19 грудня 2024 (фото з архіву)
Дрони в нічному небі над Україною 19 грудня 2024 (фото з архіву)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Зранку у середу, 25 грудня, російська армія завдала щонайменше сім ударів по Харкову, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. За його словами, на цей час відомо про шістьох постраждалих. За цими даними, влучання зафіксоване у Салтівському районі міста. "Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури", - написав він у Telegram. Постраждалі отримали осколкові травми. 

Масована атака на енергетику

Під ударом російської армії перебуває енергетична інфраструктура України. Про це рано вранці у середу, 25 грудня, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, оператори вживають заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Національна енергокомпанія "Укренерго" повідомила про застосування обмежувальних засобів для споживачів "у зв’язку з масштабною атакою".

В Кривому Розі зросла кількість постраждалих

В Кривому Розі, де напередодні внаслідок влучання російської балістичної ракети в житловий будинок, загинула одна людина, станом на ранок 25 грудня зросла кількість постраждалих - до 17 осіб, серед яких двоє дітей. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт.

 

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