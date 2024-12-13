РФ зранку завдає масованого удару по енергосистемі України

У повітряному просторі України фіксуються крилаті ракети та аеробалістичні "Кинджали". Під ударом - енергетичні об'єкти.

Війська РФ зранку у п'ятницю, 13 грудня, масовано атакують Україну ракетами. За даними командування Повітряних сил Збройних сил України, близько 7 ранку в повітряний простір України зайшли групи крилатих ракет, а згодом - і кілька аеробалітичних ракет "Кинджал".

Масованому ракетному удару по Україні передувала тривала атака ударними дронами уночі.

Енергосистема під масованим ударом

Під черговим російським ударом перебувають об'єкти енергетичної системи, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. "Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", - написав він у Facebook.

Серед іншого, моніторингові канали повідомляють, що кілька аеробалістичних "Кинджалів" летіли у напрямку Бурштина на Івано-Франківщині, де розташована Бурштинська ТЕС.

В національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що через масовану атаку на енергооб'єкти буде збільшений обсяг відключень електроенергії.