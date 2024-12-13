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КонфліктиУкраїна

РФ зранку завдає масованого удару по енергосистемі України

Дар'я Нинько | Олександр Куницький
13 грудня 2024 р.

У повітряному просторі України фіксуються крилаті ракети та аеробалістичні "Кинджали". Під ударом - енергетичні об'єкти.

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Сили ППО збивають російські ударні дрони у небі над Києвом, листопад 2024 року
Сили ППО збивають російські ударні дрони у небі над Києвом (фото з архіву)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Війська РФ зранку у п'ятницю, 13 грудня, масовано атакують Україну ракетами. За даними командування Повітряних сил Збройних сил України, близько 7 ранку в повітряний простір України зайшли групи крилатих ракет, а згодом - і кілька аеробалітичних ракет "Кинджал".

Масованому ракетному удару по Україні передувала тривала атака ударними дронами уночі.

Енергосистема під масованим ударом

Під черговим російським ударом перебувають об'єкти енергетичної системи, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. "Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", - написав він у Facebook.

Серед іншого, моніторингові канали повідомляють, що кілька аеробалістичних "Кинджалів" летіли у напрямку Бурштина на Івано-Франківщині, де розташована Бурштинська ТЕС.

В національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що через масовану атаку на енергооб'єкти буде збільшений обсяг відключень електроенергії.

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