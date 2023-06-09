США готують мільярдний пакет військдопомоги Україні - ЗМІ

Кошти, що виділяються США, підуть на закупівлю для України пускових установок і ракет ЗРК Hawk, а також двох типів удосконалених ракет для ЗРК Patriot, пише Bloomberg.

Сполучені Штати вже в п'ятницю, 9 червня, планують оголосити новий пакет довгострокової військової допомоги Україні, що включає боєприпаси для ППО, на суму понад два мільярди доларів. Про це повідомило ввечері в четвер, 8 червня, агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела в американській адміністрації.

За їхньою інформацією, кошти, які буде виділено в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), підуть на закупівлю пускових установок і ракет зенітного комплексу Hawk, а також двох типів удосконалених ракет для системи ППО Patriot - PAC-3 виробництва Lockheed Martin і GEM-T виробництва Raytheon Technologies. Останній тип ракет, згідно з їхніми тактико-технічними характеристиками "забезпечує покращену здатність уражати тактичні балістичні ракети, крилаті ракети або літаки противника на додаток до ракети PAC-3".

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Ініціатива USAI - продовження попередніх зусиль з метою посилення української протиповітряної оборони. Програмою фінансуються контракти з датою поставки через кілька місяців або навіть років для забезпечення довгострокових потреб безпеки країни, а не для негайного використання на полі бою.

Байден і Сунак пообіцяли подальшу підтримку України

Також президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на зустрічі у Вашингтоні 8 червня заявили, що їхні країни будуть і далі підтримувати Україну в її тривалій війні з Росією.

Вашингтон надаватиме необхідне фінансування стільки, скільки буде потрібно, оскільки Москва не припиняє агресивне вторгнення в сусідню країну, пообіцяв Байден. Сунак зі свого боку наголосив, що прихильникам України необхідно дати президенту РФ Володимиру Путіну чіткий сигнал, що йому не варто чекати припинення допомоги Києву.