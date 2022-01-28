​Співробітники посольства Німеччини залишаться в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) повідомила, що співробітники посольства ФРН поки що залишатимуться у Києві. "Звичайно, ми постійно перевіряємо рівень безпеки у різних точках світу - у тому числі і в Україні", - сказала вона виданням медіагрупи Funke та французькій газеті Ouest-France у п'ятницю, 28 січня.

"Як і наші партнери з ЄС, зараз ми вирішили не скорочувати штат посольства в Києві. Зараз важливо не дестабілізувати Україну", - пояснила Бербок. Якщо члени сімей співробітників посольства захочуть залишити країну, вони зможуть зробити це за рахунок міністерства закордонних справ.

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"Якщо в інвесторів виникне відчуття, що ситуація в Україні загалом невизначена чи нестабільна, то знизиться їхня готовність вкладати. А саме це зіграє на руку Путіну", - вважає Бербок. За її словами, Німеччина хоче розширити економічну співпрацю з Україною, наприклад, через енергетичне партнерство, у галузі "зеленого" водню". Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Німеччини розробляє кризовий план для співробітників посольства ФРН в Україні та інших громадян ФРН на випадок загострення збройного конфлікту між Москвою та Києвом.

Напередодні у зв'язку із загрозою російського вторгнення США, Великобританія, Австралія та Канада вирішили тимчасово вивезти на батьківщину членів сімей співробітників своїх посольств у Києві. Водночас у Євросоюзі зараз не бачать підстав вивозити членів родин своїх дипломатів з України, заявив у відповідь на це повідомлення верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Він закликав не драматизувати ситуацію, поки переговори з Росією тривають.

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Напруга довкола України

Раніше агенція dpa із посиланням на дані західних спецслужб повідомила, що Росія останнім часом продовжувала швидкими темпами перекидати військовослужбовців до кордону з Україною та збільшила контингент у прикордонних районах до 112-120 тисяч. Цей показник не враховує збройних формувань проросійських сепаратистів на непідконтрольній українському уряду частині Донбасу, чисельність яких оцінюється приблизно в 35 тисяч осіб.

З початку літа 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, але Кремль заперечує агресивні плани.

Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

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