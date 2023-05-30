Шольц засудив повітряні атаки РФ по Києву

Під час телефонних перемовин з Зеленським канцлер Шольц різко засудив повітряні атаки росіян проти цивільних цілей в Україні. Берлін також пообіцяв і надалі підтримувати Україну в військовому плані.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) засудив російські авіаудари по цивільних об'єктах в Україні. Відповідну заяву Шольц зробив у вівторок, 30 травня, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомив речник німецького уряду. Крім того, німецький канцлер укотре підтвердив непохитну солідарність Німеччини з Україною на ті російської агресії.

Згідно з заявою речника, канцлер Шольц також пообіцяв Україні подальшу підтримку, в тому числі й у військовому плані, з боку Німеччини у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами.

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Зеленський очікує від ФРН посилення для ППО України

Водночас Зеленський повідомив, що під час розмови з Шольцом подякував німецькому канцлеру за надання Україні "потужного оборонного пакета" на суму три мільярди євро.

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"Обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого нещодавнього візиту до Німеччини, і подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема нашої ППО. Скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів", - написав Зеленський у Telegram-каналі.

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