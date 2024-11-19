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Шольц закликав Сі допомогти запобігти ескалації в Україні

Євгенія Наконечна
19 листопада 2024 р.

Німецький канцлер зустрівся з президентом Китаю на полях саміту G-20. Серед іншого, політики обговорили розгортання в Росії військових з КНДР для участі у боях проти України.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, 19 листопада 2024 року
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Китаю Сі ЦзіньпіномФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням про підтримку у стримуванні ескалації війни, яку Росія розв'язала проти України. Лідери провели двосторонню зустріч на полях саміту G20 у Ріо-де-Жанейро у вівторок, 19 листопада, повідомляє агенція dpa.

Речник німецького уряду заявив, що Шольц застеріг Сі щодо ескалації, до якої може призвести розгортання північнокорейських військ для участі в бойових діях проти України на боці Росії. Канцлер ФРН також розповів Сі про свою нещодавню телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомив речник уряду.

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Питання щодо поставок зброї РФ

Напередодні Шольц заявляв, що сподівається використати зустріч з Сі, щоб обговорити питання щодо поставок китайської зброї в Росію. "Це завжди є темою моїх переговорів, щоб застерегти всіх від поставок летальної зброї Росії. І саме тому це залишатиметься ключовим питанням", - сказав тоді він.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) напередодні заявила, що німецький уряд вважає, що Китай підтримує Росію за допомогою безпілотників. Напередодні Бербок пригрозила Китаю санкціями через це, нагадує dpa.

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Водночас на зустрічі Шольц і Сі озвучили заклик до миру. "Ніхто не повинен боятися свого сусіда. Це дуже важливий принцип миру в світі, над досягненням якого ми, безумовно, дуже наполегливо працюємо", - сказав Шольц, відкриваючи зустріч. 

Політики обговорили китайські електромобілі

Сі, своєю чергою, заявив, що Китай готовий працювати разом з Німеччиною над зміцненням всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами. Й хоча війна Росії проти України була в центрі уваги Шольца, політики також обговорили нещодавні тарифи, запроваджені  Європейським Союзом на імпорт електромобілів з Китаю, повідомило китайське інформаційне агентство "Сіньхуа". Як йдеться у повідомленні, Сі сказав канцлеру Німеччини, що Китай хоче вирішити розбіжності шляхом діалогу і сподівається, що Німеччина продовжить відігравати певну роль у цьому питанні.

Речник німецького уряду також повідомив, що під час 30-хвилинної зустрічі політики обговорили війну на Близькому Сході та економічні відносини.

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