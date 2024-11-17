Байден на зустрічі з Сі засудив підтримку військової міці РФ

Під час зустрічі в Перу лідери США і Китаю обговорили низку двосторонніх і глобальних питань, включно з активністю КНР навколо Тайваню і розміщенням північнокорейських солдатів на території РФ.

Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін у суботу, 16 листопада, провели зустріч у кулуарах форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у столиці Перу Лімі. Під час переговорів лідери двох країн обговорили низку двосторонніх і глобальних питань, включно з активністю КНР навколо Тайваню і співпрацею Пекіна з Москвою, наголошується в офіційному повідомленні Білого дому.

Зокрема, Байден закликав Сі Цзіньпіна "покласти край дестабілізуючій військовій активності КНР навколо Тайваню", зазначивши, що Сполучені Штати очікують вирішення розбіжностей сторін мирними засобами. Крім цього, американський президент висловив занепокоєння з приводу "несправедливої торговельної політики" Китаю і продовження кібератак КНР, спрямованих на цивільну і критично важливу інфраструктуру США.

У контексті обговорення глобальних тем Джо Байден також засудив розміщення тисяч військовослужбовців КНДР у Росії, назвавши цей факт "небезпечним розширенням незаконної війни РФ проти України із серйозними наслідками як для європейського, так і для індо-тихоокеанського миру та безпеки", йдеться в повідомленні. Крім того, глава Білого дому висловив глибоке занепокоєння у зв'язку з продовженням підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази.

Сі: Китай готовий до контактів з адміністрацією

Зі свого боку Сі Цзіньпін, не згадуючи імені Дональда Трампа, заявив про готовність працювати з новою адміністрацією США з метою розширення співробітництва та подолання розбіжностей між двома країнами.

За словами Сі, стабільні відносини між Китаєм і США мають вирішальне значення не тільки для Пекіна і Вашингтона, а й для "майбутньої долі людства". Китай і Сполучені Штати повинні "влити більше впевненості і позитивної енергії в турбулентний світ", зазначив Сі, цитує агенція AFP.