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Сеул закликав КНР до конструктиву на тлі зв'язків РФ та КНДР

Анастасія Шепелева
16 листопада 2024 р.

Юн Сок Йоль сподівається на поглиблення співпраці з Китаєм на тлі розширення військової взаємодії КНДР і Росії.

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У Сеулі дивляться сюжет в новинах про Путіна і Кім Чен Ина, 12 листопада 2024
Сюжет про Путіна і Кім Чен Ина в новинах в Південній КореїФото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у п'ятницю, 15 листопада, закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна відігравати "конструктивну" роль на тлі поглиблення військової співпраці Пхеньяна з Росією. Як пише агенція Yonhap, це сталося на полях саміту полях Азіатсько-Тихоокеанської економічної співпраці (АТЕС) в Лімі, Перу.

"Я сподіваюся, що наші дві країни співпрацюватимуть для сприяння стабільності і миру в регіоні у відповідь на неодноразові провокації Північної Кореї, війну в Україні і військову співпрацю між Росією і Північною Кореєю", - сказав Юн.

Він назвав Китай "важливою країною" для тісної співпраці у сферах безпеки, економіки, культури та обмінів мід людьми, додавши, що очікує, що обидві країни розвиватимуть своє стратегічне партнерство, засноване на "взаємній повазі, взаємності та спільних інтересах".

У відповідь Сі заявив, що Китай не хоче ескалації напруженості на Корейському півострові, та висловив надію, що залучені сторони прагнутимуть мирного врегулювання шляхом діалогу і переговорів для "політичного вирішення", пише агенція зі слів південнокорейського заступника радника з питань національної безпеки Кім Тхе Хьо.

"Хоча глобальна і регіональна ситуація сильно змінилася за останні два роки, китайсько-південнокорейські відносини в цілому зберегли імпульс для розвитку", - сказав Сі.

Лідери обмінялися запрошеннями відвідати один одного для продовження дискусій і подальшого зміцнення двосторонніх відносин, повідомляє Офіс президента Південної Кореї.

Нещодавно Китай додав Південну Корею до списку країн, з якими тимчасово скасовано візовий режим. Сеул обережно привітав це як крок до поліпшення двосторонніх зв'язків. Південна Корея висловила сподівання, що це рішення сприятиме зміцненню більш "дружніх настроїв" між двома країнами.

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США просили Пекін вплинути на Пхеньян

На тлі залучення військ КНДР до війни проти України на боці Росії адміністрація президента США зверталася до Пекіна з проханням домогтися повернення північнокорейських військових, що знаходяться в Росії, до місць їхньої постійної дислокації. За даними CNN, Вашингтон попросив владу КНР чинити тиск на керівництво Північної Кореї, з яким та підтримує відносини. Водночас джерела CNN визнали відсутність оптимізму на Заході, що Китай втрутиться у плани КНДР. 

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