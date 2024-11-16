Сеул закликав КНР до конструктиву на тлі зв'язків РФ та КНДР

Юн Сок Йоль сподівається на поглиблення співпраці з Китаєм на тлі розширення військової взаємодії КНДР і Росії.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у п'ятницю, 15 листопада, закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна відігравати "конструктивну" роль на тлі поглиблення військової співпраці Пхеньяна з Росією. Як пише агенція Yonhap, це сталося на полях саміту полях Азіатсько-Тихоокеанської економічної співпраці (АТЕС) в Лімі, Перу.

"Я сподіваюся, що наші дві країни співпрацюватимуть для сприяння стабільності і миру в регіоні у відповідь на неодноразові провокації Північної Кореї, війну в Україні і військову співпрацю між Росією і Північною Кореєю", - сказав Юн.

Він назвав Китай "важливою країною" для тісної співпраці у сферах безпеки, економіки, культури та обмінів мід людьми, додавши, що очікує, що обидві країни розвиватимуть своє стратегічне партнерство, засноване на "взаємній повазі, взаємності та спільних інтересах".

У відповідь Сі заявив, що Китай не хоче ескалації напруженості на Корейському півострові, та висловив надію, що залучені сторони прагнутимуть мирного врегулювання шляхом діалогу і переговорів для "політичного вирішення", пише агенція зі слів південнокорейського заступника радника з питань національної безпеки Кім Тхе Хьо.

"Хоча глобальна і регіональна ситуація сильно змінилася за останні два роки, китайсько-південнокорейські відносини в цілому зберегли імпульс для розвитку", - сказав Сі.

Лідери обмінялися запрошеннями відвідати один одного для продовження дискусій і подальшого зміцнення двосторонніх відносин, повідомляє Офіс президента Південної Кореї.

Нещодавно Китай додав Південну Корею до списку країн, з якими тимчасово скасовано візовий режим. Сеул обережно привітав це як крок до поліпшення двосторонніх зв'язків. Південна Корея висловила сподівання, що це рішення сприятиме зміцненню більш "дружніх настроїв" між двома країнами.

Читайте також: Сеул теж каже про участь вояків з КНДР у боях проти України

США просили Пекін вплинути на Пхеньян

На тлі залучення військ КНДР до війни проти України на боці Росії адміністрація президента США зверталася до Пекіна з проханням домогтися повернення північнокорейських військових, що знаходяться в Росії, до місць їхньої постійної дислокації. За даними CNN, Вашингтон попросив владу КНР чинити тиск на керівництво Північної Кореї, з яким та підтримує відносини. Водночас джерела CNN визнали відсутність оптимізму на Заході, що Китай втрутиться у плани КНДР.

Читайте також: У Росії помітили найпотужніші САУ з Північної Кореї