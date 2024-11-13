Сеул теж каже про участь вояків з КНДР у боях проти України

Військові з Північної Кореї вже беруть участь у боях проти українських військ у Курській області РФ, повідомили розвідслужби Південної Кореї.

Розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила повідомлення про те, що вояки з КНДР беруть участь у боях проти Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області РФ. Це випливає з поширеної в середу, 13 листопада, заяви південнокорейського розвідвідомства.

"За оцінками Національної розвідувальної служби, північнокорейські війська, відправлені до Росії, перемістилися до Курської області протягом останніх двох тижнів", - ідеться в заяві. Також у Сеулі кажуть, що північнокорейські солдати завершили розгортання на полі бою і вже беруть участь у бойових діях.

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"Стратегічне партнерство" між РФ і КНДР

Напередодні північнокорейські державні пропагандистські ЗМІ повідомили, що КНДР ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Росією, підписаний в червні правителями двох країн, що передбачає взаємодопомогу між підписантами у разі збройного нападу на одну з країн-учасниць угоди. Днями цей документ ратифікувала РФ.

Як повідомлялося, 4 листопада Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) повідомив, що північнокорейські військові, відправлені до РФ, уперше потрапили під український обстріл.

12 листопада речник Державного департаменту США Ведан Патель підтвердив, що більша частина з 10 тисяч північнокорейських військових, які були перекинуті в Росію, вже залучені до бойових дій проти ЗСУ на Курщині разом з російськими військовослужбовцями.

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