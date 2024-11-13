Шольц пропонуватиме в грудні вотум довіри до його уряду

11 грудня депутати Бундестагу отримають на розгляд вотум довіри до нинішнього уряду Німеччини. Саме голосування щодо цього канцлер очікує 16 грудня. Воно може запустити дострокові вибори у ФРН.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що вже наступного місяця внесе до Бундестагу прохання про вотум довіри до його уряду. Відповідну заяву Шольц зробив у середу, 13 листопада, під час свого виступу в німецькому парламенті.

За словами канцлера, ініціатива про вотум довіри надійде на розгляд законодавців 11 грудня, що дозволить провести голосування в Бундестазі уже 16 грудня. Це - необхідний крок, який дозволить президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру (Frank-Walter Steinmeier) офіційно розпустити парламент і призначити дострокові вибори, нагадує німецька інформаційна агенція dpa.

Шольц запевнив депутатів Бундестагу, що "дуже радий" через досягнення угоди між основними партіями країни про проведення дострокових виборів 23 лютого 2025 року.

Важливість подальшого розвитку відносин зі США

Канцлер також заявив що Німеччина повинна зробити все, аби міцні американо-німецькі відносини й надалі добре розвивалися. На тлі цього Шольц запевнив, що його проведена днями телефонна розмова з новообраним президентом США Дональдом Трампом була "хорошою".

Шольц зазначив, що саме добрі відносини між офіційними Берліном і Вашингтоном "були основою успіху нашої країни протягом десятиліть". "Ми повинні зробити все можливе в найближчі десятиліття, незалежно від того, хто перебуває при владі тут чи там, щоб ці відносини й надалі добре розвивалися", - цитує його інформагенція AFP.

Шольц пообіцяв не залишати Україну на самоті

Згадав Шольц під час свого виступу і питання України. За його словами, Німеччина й надалі підтримуватиме Україну в її оборонній війні проти російської агресії. "На нас лежить відповідальність за те, щоб гарантувати, що Україна не залишиться наодинці", - сказав Шольц депутатам, додавши, що Україна "може покладатися на нашу країну і нашу солідарність".

Попри це, Шольц укотре заявив, що задля недопущення ескалації потрібно не допустити застосування західної далекобійної зброї вглиб території РФ.