Уряд канцлера Шольца за крок до розвалу?

У Німеччині сумніваються в тому, що правляча трипартійна коаліція канцлера Олафа Шольца проіснує до чергових виборів у вересні 2025 року. Політична криза може вибухнути вже цієї осені.

Чи протримається урядова коаліція канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), що складається з його соціал-демократів, Зелених і лібералів, ще рік до наступних чергових виборів у Німеччині у вересні 2025 року?

Сумніви у стійкості так званого "світлофорного" уряду Німеччини стають дедалі сильнішими. Особливо після того, як про майбутню відставку оголосили співголови партії "Союз 90 / Зелені" та члени її правління, а керівництво молодіжної організації партії вирішило не тільки піти у відставку, а й колективно взагалі вийти з партії.

Самі Зелені та представники канцлера запевняють, що йдеться про суто внутрішньопартійні справи, які не мають жодного стосунку до роботи коаліційного уряду. Опозиція ж бачить прикмети гострої політичної кризи і наполягає на проведенні дострокових парламентських виборів. Вирішальним обіцяє стати листопад цього року.

Провал Зелених на серії виборів у Німеччині

Відставка "зеленої" верхівки - наслідок серії поразок партії на земельних виборах в останні півтора року і зниження її загальнофедерального рейтингу. Про це говорять і самі Зелені, і спостерігачі.

Уже колишні співголови німецьких Зелених Омід Нуріпур і Рікарда Ланґ Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Справді, за підсумками виборів у Берліні, Гессені, Тюрингії, Саксонії та минулої неділі в Бранденбурзі Зелені втратили посади в урядах цих федеральних земель. А у двох із них - Тюрингії та Бранденбурзі - навіть не зуміли подолати п'ятивідсотковий бар'єр і потрапити в парламент.

Невтішними були "зелені" результати на червневих виборах до Європарламенту, різко просів їхній рейтинг на загальнофедеральному рівні. Він опустився до 11 відсотків, а в деяких опитуваннях - навіть до 9 відсотків. Тоді як на минулих виборах до Бундестагу восени 2021 року партія здобула 14,7 відсотка голосів. Керівництво Зелених, яке йде у відставку, заявило про необхідність перезавантаження і переорієнтації партії. Це належить здійснити вже новим лідерам, яких буде обрано на партійному з'їзді в листопаді.

Ліберальна ВДП - маргінальна партія?

Але й ситуація двох інших партнерів по урядовій коаліції Шольца аж ніяк не благополучна.

Так, за ліберальну Вільну демократичну партію (ВДП) міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) на виборах у Бранденбурзі проголосували аж 12462 виборці - 0,83 відсотка усіх, хто взяв участь у голосуванні. Це навіть менше, ніж результат Партії захисників тварин (Tierschutzpartei). Не набагато більше отримала ВДП місяць тому в Тюрингії та Саксонії - відповідно 1,1 і 1,4 відсотка.

Становище Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера близьке до маргінального Фото: picture alliance / dts-Agentur

Раніше ця партія не подолала п'ятивідсотковий бар'єр, необхідних для обрання, на земельних виборах у Берліні, Баварії, Саарі та Нижній Саксонії. Не факт, що ВДП буде представлена і в наступному складі Бундестагу. Зараз її рейтинг у низці опитувань не доходить навіть до чотирьох відсотків. Примітно, що свої невдачі на виборах і в опитуваннях ліберали пояснюють незадовільною роботою правлячої в Німеччині коаліції, тобто, уряду, до якого вони самі ж і належать.

Німецькі соціал-демократи в надії на диво

У соціал-демократів ситуація трохи краща. Після провалу на виборах у Тюрингії та Саксонії, де партія канцлера зібрала відповідно лише 6,1 і 7,3 відсотка голосів, у Бранденбурзі - за рахунок популярного земельного прем'єр-міністра - вона залишилася найсильнішою політичною силою (31 відсоток). Але на загальнофедеральному рівні рейтинг СДПН залишається плачевним - близько 15 відсотків.

Спірна і фігура самого канцлера Олафа Шольца. Сам він має твердий намір брати участь у наступних парламентських виборах у ролі кандидата СДПН у канцлери, сподіваючись, як це сталося в Бранденбурзі, наздогнати й обігнати своїх суперників на фінішній прямій. Але в самій партії щодо цього впевненості немає, багато соціал-демократів вважають, що цю роль слід довірити набагато популярнішому в країні міністру оборони Борису Пісторіусу (Boris Pistorius), роботою якого задоволені 53 відсотки німців - більше за будь-якого політика як від влади, так і від опозиції.

Доля уряду Шольца залежить від лібералів

Такого непопулярного уряду, як зараз, у Німеччині ще ніколи не було. Тільки три відсотки (!) опитаних соціологічним інститутом Allensbach німців вважають "світлофорну" коаліцію хорошим варіантом для країни. Зрозуміло, що в разі швидких дострокових виборів її зметуть за дві секунди. Тому і соціал-демократи, і Зелені мають намір будь-що-будь залишатися при владі повну каденцію роботи нинішнього складу парламенту, сподіваючись протягом року переломити ситуацію.

Рейтинг міністра оборони Бориса Пісторіуса (на першому праві ліворуч) у рази вищий за рейтинг його партійного колеги Олафа Шольца Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

У лібералів щодо цього амбівалентна точка зору. У ВДП сперечаються: залишатися в "токсичному" для них уряді, який дедалі сильніше тягне партію на дно, чи з тріском вийти з нього, ризикуючи зазнати фіаско на дострокових виборах? Цю осінь лідери лібералів називають "вирішальною", маючи на увазі дебати в Бундестазі про проєкт бюджету на 2025 рік, заплановані на листопад.

На відміну від соціал-демократів і Зелених, ліберальний міністр фінансів вимагає неодмінно утримати так зване боргове гальмо, що обмежує зростання державного боргу Німеччини. Не влаштовує ВДП також економічна політика уряду та його зволікання з вжиттям заходів щодо обмеження припливу біженців. Один із ліберальних патріархів, заступник голови партії та віцеспікер Бундестагу Вольфґанґ Кубікі (Wolfgang Kubicki) не вірить, що правляча коаліція протримається до Різдва.

Опозиція наполягає на дострокових виборах у Німеччині

Опозиція, яка спіймала вітер у свої вітрила, вимагає проведення дострокових виборів уже зараз. Консерватори, які вже визначилися зі своїм кандидатом у канцлери Фрідріхом Мерцем (Friedrich Merz), з великим відривом лідирують в опитуваннях. За них готові зараз проголосувати 32 відсотки виборців. "Ще один рік "світлофора" наша країна не витримає, - заявив після відставки керівництва Зелених генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн (Carsten Linnemann). - Іншого шляху, крім дострокових виборів, просто немає".

"Правляча коаліція розсипається на очах, - прокоментував відставку "зелених" лідерів керуючий справами фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei). - Відцентрові сили в "світлофорі" стають дедалі сильнішими". Депутат ставить під сумнів дієздатність уряду Шольца в умовах, коли необхідні рішучі заходи для виведення країни з економічного застою і зміна курсу в міграційній політиці.

Голова ХДС Фрідріх Мерц зараз має найвищі шанси стати наступним канцлером Німеччини Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

За дострокові виборів виступають також лідери правопопулістської і частково правоекстремістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) і лівопопулістського "Союзу Сари Ваґенкнехт" (ССВ). Обидві партії розраховують на таких виборах закріпити й розвинути свій успіх, досягнутий у трьох федеральний землях на сході Німеччини: АдН зуміла заручитися підтримкою майже третини виборців, а створений лише цьогоріч ССВ із двозначним результатом не лише впевнено подолав п'ятивідсотковий бар'єр, а й має шанси стати однією з правлячих партій на земельному рівні.