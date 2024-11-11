Шольц обговорив із Трампом співпрацю Німеччини та США

Канцлер ФРН провів першу телефонну розмову з Трампом після виборів президента США. Сторони погодилися разом працювати над поверненням миру до Європи.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) ввечері у неділю, 10 листопада, провів першу офіційну телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорили продовження "давньої співпраці" Берліна та Вашингтона, повідомив ЗМІ офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

За словами Гебештрайта, Шольц запропонував Трампу "продовжити десятиліття успішної співпраці між урядами обох країн". Під час розмови обидва політики обговорили "поточні геополітичні проблеми" та погодилися "разом працювати над поверненням миру до Європи", заявив Гебештрайт. При цьому представник уряду ФРН не згадав прямо повномасштабну війну Росії проти України, шлях до швидкого закінчення якої раніше обіцяв знайти американський політик.

Під час розмови Шольц особисто привітав Трампа з обранням. Раніше глава уряду ФРН уже зробив це у соціальній мережі X і зазначив, що Берлін сподівається на продовження партнерських відносин із Вашингтоном.

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Берлін очікує від Трампа виконання обіцянок Байдена про військову співпрацю

Раніше у неділю канцлер ФРН обговорив можливу співпрацю з обраним 47-м президентом Сполучених Штатів з ведучою німецького телеканалу ARD Карен Міозга (Caren Miosga).

"Мій принцип завжди, якщо можна так висловитися, такий: танцювати з тими, хто перебуває в кімнаті. І це також стосується майбутнього президента США", - зазначив Шольц.

За словами канцлера, він сподівається, що Трамп продовжить виконання зобов'язань щодо військової співпраці Берліна та Вашингтона, наданих чинним главою Білого дому Джо Байденом. Ідеться про намір Сполучених Штатів розмістити в Німеччині ракети великої дальності - цей процес має розпочатися 2026 року.

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Трамп критикував Берлін і погрожував запровадити великі мита на товари з ЄС

Співпраця Німеччини та США полягає серед іншого у торговельних відносинах, які Трамп критикував і обіцяв переглянути у разі обрання президентом. Американський політик погрожував за допомогою високих імпортних мит сильно обмежити доступ на американський ринок будь-якої зарубіжної продукції, насамперед - китайської, але європейської і конкретно німецької теж.

Також Трамп обіцяв переглянути відносини США з партнерами по НАТО, аж до погроз про вихід Вашингтона з Північноатлантичного альянсу. Заяви в цьому ключі американський політик робить від часу свого першого президентського терміну - приводом для них він називав той факт, що багато країн НАТО не виділяють на військові витрати два відсотки ВВП, як того вимагають директиви оборонного Альянсу.

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Тим часом Шольц в ефірі ARD наголосив, що відтоді ситуація з військовим бюджетом країн-членів НАТО змінилася. Так, Німеччина останнім часом витрачає на оборону необхідні два відсотки ВВП, а 2024 року навіть перевиконає цю норму.