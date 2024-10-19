Шольц підтримав постачання європейської зброї Туреччині

Олаф Шольц та Реджеп Таїп Ердоган обговорили у Стамбулі постачання європейської зброї Туреччині та конфлікт на Близькому Сході. Канцлер Німеччини назвав експорт озброєнь Анкарі логічним.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступили за продовження постачання європейської зброї Туреччині. Відповідні заяви вони зробили під час спільної пресконференції у Стамбулі у суботу, 19 жовтня.

"Туреччина - член НАТО, і тому ми продовжуємо ухвалювати рішення, які ведуть до конкретних поставок", - наводить слова Шольца агентство dpa.

Ердоган також заявив про інтерес до закупівлі європейських озброєнь з боку Анкари. "Ми хочемо нарешті залишити в минулому проблеми, з якими ми стикалися в ході закупівель оборонної продукції, і розширити нашу співпрацю", - сказав турецький лідер.

Зокрема, йшлося про винищувачі Eurofighter європейського виробництва, які розраховує отримати Туреччина. Як зазначає dpa, у виробництві літаків також бере участь Німеччина, тому для їхнього постачання потрібна згода її керівництва. Шольц заявив, що переговори із цього приводу з Анкарою веде Великобританія. Наразі, окрім європейських країн, Eurofighter стоять на озброєнні армій Катару, Кувейту, Саудівської Аравії та Оману.

Постачання зброї з Німеччини до Туреччини було суттєво скорочено у 2019 році, коли турецькі війська почали наступ на півночі Сирії. Суперечки про допустимість експорту зброї туди ведуться також через ситуацію з правами людини в країні. Однак, як повідомляв журнал Der Spiegel, у вересні 2024 року схвалено експорт німецької зброї до Туреччини на суму не менше 236 мільйонів євро, у тому числі зенітних ракет і торпед.

Шольц і Ердоган прокоментували операцію Ізраїлю в Секторі Гази

Коментуючи конфлікт, що триває на Близькому Сході, Шольц прямо заявив: "Не секрет, що у нас різні погляди на Ізраїль". "Вбивча терористична атака ХАМАСу 7 жовтня була жахливим злочином і, звичайно ж, принесла страшні страждання мешканцям Гази", - сказав глава німецького уряду. Він наголосив, що "кожен має бути в змозі захиститися від такого нападу".

Ердоган, зі свого боку, вкотре закликав зробити все, "щоб вчинити необхідний тиск на Ізраїль" і покласти край його "агресивній політиці".

Шольц, однак, також вказав на схожість у позиціях двох держав. "Ми згодні з тим, що деескалація, припинення вогню та політичні рішення необхідні для запобігання пожежі на Близькому Сході", - заявив він, наголосивши на необхідності вирішення проблеми шляхом створення двох держав: ізраїльської та палестинської.

"Ми продовжуємо докладати зусиль для досягнення цієї мети, незважаючи на всі невдачі, які ми спостерігаємо", - додав канцлер.