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Шольц підтримав постачання європейської зброї Туреччині

Олексій Волошинов | Степан Смишляєв
19 жовтня 2024 р.

Олаф Шольц та Реджеп Таїп Ердоган обговорили у Стамбулі постачання європейської зброї Туреччині та конфлікт на Близькому Сході. Канцлер Німеччини назвав експорт озброєнь Анкарі логічним.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на персконференції у Стамбулі
Олаф Шольц та Реджеп Таїп Ердоган виступили за продовження поставок європейської зброї ТуреччиніФото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступили за продовження постачання європейської зброї Туреччині. Відповідні заяви вони зробили під час спільної пресконференції у Стамбулі у суботу, 19 жовтня.

"Туреччина - член НАТО, і тому ми продовжуємо ухвалювати рішення, які ведуть до конкретних поставок", - наводить слова Шольца агентство dpa.

Ердоган також заявив про інтерес до закупівлі європейських озброєнь з боку Анкари. "Ми хочемо нарешті залишити в минулому проблеми, з якими ми стикалися в ході закупівель оборонної продукції, і розширити нашу співпрацю", - сказав турецький лідер.

Зокрема, йшлося про винищувачі Eurofighter європейського виробництва, які розраховує отримати Туреччина. Як зазначає dpa, у виробництві літаків також бере участь Німеччина, тому для їхнього постачання потрібна згода її керівництва. Шольц заявив, що переговори із цього приводу з Анкарою веде Великобританія. Наразі, окрім європейських країн, Eurofighter стоять на озброєнні армій Катару, Кувейту, Саудівської Аравії та Оману.

Постачання зброї з Німеччини до Туреччини було суттєво скорочено у 2019 році, коли турецькі війська почали наступ на півночі Сирії. Суперечки про допустимість експорту зброї туди ведуться також через ситуацію з правами людини в країні. Однак, як повідомляв журнал Der Spiegel, у вересні 2024 року схвалено експорт німецької зброї до Туреччини на суму не менше 236 мільйонів євро, у тому числі зенітних ракет і торпед.

Шольц і Ердоган прокоментували операцію Ізраїлю в Секторі Гази

Коментуючи конфлікт, що триває на Близькому Сході, Шольц прямо заявив: "Не секрет, що у нас різні погляди на Ізраїль". "Вбивча терористична атака ХАМАСу 7 жовтня була жахливим злочином і, звичайно ж, принесла страшні страждання мешканцям Гази", - сказав глава німецького уряду. Він наголосив, що "кожен має бути в змозі захиститися від такого нападу".

Ердоган, зі свого боку, вкотре закликав зробити все, "щоб вчинити необхідний тиск на Ізраїль" і покласти край його "агресивній політиці".

Шольц, однак, також вказав на схожість у позиціях двох держав. "Ми згодні з тим, що деескалація, припинення вогню та політичні рішення необхідні для запобігання пожежі на Близькому Сході", - заявив він, наголосивши на необхідності вирішення проблеми шляхом створення двох держав: ізраїльської та палестинської.

"Ми продовжуємо докладати зусиль для досягнення цієї мети, незважаючи на всі невдачі, які ми спостерігаємо", - додав канцлер.

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