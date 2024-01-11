Продаж Eurofighter Саудівській Аравії: Берлін змінює курс

Уряд Німеччини знімає свою заборону на експорт зброї до Саудівської Аравії, оскільки та допомагає Ізраїлю в захисті від атак хуситів. Зелені, що входять до правлячої коаліції, критикують цей крок.

Експорт озброєнь до Саудівської Аравії Німеччина обмежила в жовтні 2018 року, коли канцлеркою була Анґела Меркель (Angela Merkel). Причинами цього стало вбивство журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі та участь Ер-Ріяда у війні в Ємені. Альянс арабських держав на чолі з Саудівською Аравією вів у Ємені боротьбу з повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран. Наслідком цієї війни стала одна з найважчих гуманітарних криз у світі.

Сьогодні, через трохи більше ніж п'ять років після запровадження ембарго, коаліційний німецький уряд на чолі з соціал-демократом Олафом Шольцом (Olaf Scholz) вирішив переглянути свою позицію. Як заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 7 січня під час візиту до Єрусалиму, Саудівська Аравія робить значний внесок у забезпечення безпеки Ізраїлю після терористичної атаки руху ХАМАС на цю державу 7 жовтня 2023 року. "Це допомагає стримувати небезпеку поширення конфлікту на весь регіон", - зазначила міністерка.

"Позиція ФРН чітко скоординована в рамках уряду"

Саме тому Бербок, яка представляє партію "Союз 90 / Зелені", як і її партнери по правлячій коаліції з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і Вільної демократичної партії (ВДП), мають намір зняти заборону на експорт зброї в Саудівську Аравію і не перешкоджати продажу королівству європейських винищувачів Eurofighter.

На озброєнні саудитів уже перебувають 72 таких бойових літаки. Ще 48 готова поставити їм Великобританія, однак Лондону необхідна для цього згода Берліну. Це пов'язано з тим, що винищувач Eurofighter Typhoon є спільною розробкою.

"ВПС Саудівської Аравії - зокрема за допомогою винищувачів Eurofighter - збили ракети хуситів, запущені в бік Ізраїлю, - заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) 8 січня в Берліні. - Саме у світлі всіх цих подій слід розглядати позицію уряду Німеччини щодо винищувачів Eurofighter. Вона була чітко скоординована всередині федерального уряду".

Відступ від коаліційного договору

Найбільша опозиційна фракція в Бундестазі, консервативний блок ХДС/ХСС, вітає нову лінію федерального уряду. Тим часом критика зміни курсу лунає із лав самої правлячої коаліції, а саме від депутатів від партії "Союз 90 / Зелені", які були здивовані заявою своєї міністерки закордонних справ.

"Питання експорту озброєнь завжди було дуже важливим для Зелених, - пояснює Сара Нанні (Sara Nanni), експертка фракції Зелених у Бундестазі з питань оборонної політики. Сама партія виникла на основі німецького руху борців за мир. У зовнішній політиці Зелені прагнуть керуватися цінностями, а не інтересами. Не дарма в коаліційній угоді між СДПН, ВДП і Зеленими є пункт про заборону поставок озброєнь країнам, щодо яких є докази, що вони беруть безпосередню участь у війні в Ємені.

"Для мене це, як і раніше, залишається в силі", - зазначила Нанні в інтерв'ю DW. І хоча роль Саудівської Аравії в єменському конфлікті дещо змінилася, як зауважила Нанні, але "для мене це не привід дозволяти продаж винищувачів Eurofighter".

Зелені погодилися на постачання озброєнь Україні, "бо є вагомі причини надати демократії, яка вже вдруге зазнає вторгнення імперіалістичного агресора, можливість захистити себе", пояснює далі Нанні й додає: "У випадку з Саудівською Аравією я таких вагомих причин не бачу".

Експорт озброєнь із Німеччини

Саудівська Аравія вважається величезним ринком для товарів військового призначення. Країна, яка регулярно посідає останні місця в рейтингах дотримання прав людини та рівня демократії, у 2022 році витратила на озброєння близько 75 мільярдів доларів. Німеччина є одним із найбільших експортерів зброї. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), за цим показником у період з 2018 до 2022 року Німеччина посідає п'яте місце у світі.

Однак Німеччину вважають нерішучою, коли йдеться про експорт військової техніки за межі НАТО та ЄС. У цьому контексті часто згадуються воєнні злочини нацистської Німеччини під час Другої світової війни. "Справа не лише в нашій історичній відповідальності, а й у тому, що Німеччина розуміє, якої шкоди може бути завдано війною і насильством з боку агресивних суб'єктів, - наголошує Нанні. - Можливо, тут це виражено навіть сильніше, ніж в інших країнах".

"Припинення німецької "блокади" правильне і необхідне"

Під час реалізації спільних оборонних проєктів, таких як створення винищувача Eurofighter, стриманість Німеччини в минулому вже не раз викликала невдоволення її партнерів. Так, Берлін не давав дозволу на експорт озброєнь, наприклад, до Саудівської Аравії, не лише німецьким компаніям, а й підприємствам країн-партнерів. Представники німецької промисловості навіть попереджали, що майбутні спільні проєкти, наприклад, у галузі танкобудування або літакобудування, опиняться під загрозою, оскільки потенційні партнери побоюються німецьких експортних обмежень.

Перегляд урядом Німеччини своєї позиції в цьому питанні, ймовірно, відродить надії на виникнення нових проєктів вартістю в мільярди євро. "Припинення німецької "блокади" - це правильно і необхідно, - написав Маттіас Вахтер (Matthias Wachter) з Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI) у соцмережі X. - Це допоможе Ізраїлю і дасть змогу Німеччині уникнути в Європі ізоляції з точки зору оборонної політики. Збільшити вагу Європи у сфері політики безпеки можна тільки за допомогою співпраці та довіри, а не накладанням вето".