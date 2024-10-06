ЗМІ: Берлін схвалив експорт зброї в Туреччину на €250 млн

За даними Spiegel, вперше за останні роки уряд ФРН схвалив суттєвий обсяг поставок озброєнь та обладнання до Туреччини. Загальна сума угод - понад 336 мільйонів євро.

Німеччина вперше за останні роки схвалила великий пакет поставок зброї для Туреччини, повідомляє Der Spiegel у неділю, 6 жовтня. За даними німецького видання, після кількох років мінімальних продажів зброї Туреччині через "похолоднішання відносин з Анкарою" Федеральна рада безпеки, засідання якої є таємними, нещодавно схвалила постачання Туреччині озброєнь на понад 250 млн євро.

Ідеться про 100 ракет протиповітряної оборони для суден від MBDA, що можуть коштувати близько 100 мільйноів євро та 28 торпед SeaHake від Thyssenkrupp на 156 мільйноів євро. Крім того, схвалено постачання Туреччині обладнання для модернізації субмарин та фрегатів на понад 80 мільйноів євро. Орієнтовна вартість усіх контрактів, за оцінками Spiegel, може становити близько 336 мільйноів євро.

Як нагадує видання, за 2023 рік Берлін погодив для Туреччини продаж зброї та обладнання на 1,22 мільйна євро в межах 17 проєктів. У першому кварталі цього року ФРН затвердила експорт зброї в Туреччину на 23 мільйни євро. При цьому наголошувалось, що Німеччина ухвалює такі рішення, якщо експорт до Туреччині здійснюється в рамках проєктів з партнерами в ЄС чи НАТО.

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Der Spiegel зазначає, що Анкара має важіль тиску на Берліну у вигляді нелегальної міграції. Німеччина є однією з країн, куди найчастіше прямують мігранти, а Туреччина - однією з ключових транзитних країн для мігрантів, що прямують до Європи, і з політичних міркувань може докладати більше або менше зусиль для протидії нелегальній міграції. Днями міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) оголосила про досягнення угоди щодо швидших репатріацій нелегальних мігрантів до Туреччини. За даними ЗМІ, планується депортувати по кількасот людей на місяць. Утім, Туреччина наразі укладення такої угоди не підтвердила.