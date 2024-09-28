Німеччина розширює узгоджену депортацію турків додому - ЗМІ

Німецькі ЗМІ повідомили, що ФРН уклала з Туреччиною нову угоду про репатріацію турків, які незаконно проживають у країні, та планує найближчим часом депортувати близько 200 людей. Втім, турецькі чиновники заперечують це.

З посиланням на джерела в уряді ФРН німецькі ЗМІ повідомили 27 вересня, що Німеччина відповідно до нової домовленості, досягнутої з Туреччиною, розпочала репатріацію на батьківщину турків, які незаконно проживають в країні.

За їхніми даними, на першому етапі планується депортувати 200 людей, видворення здійснюватимуть поступово та децентралізовано на регулярних авіарейсах, а німецькі федеральні землі сприяють в отриманні необхідних документів.

"Ми домоглися того, щоб репатріація до Туреччини здійснювалась швидше та ефективніше, і Туреччина швидше приймала своїх громадян, які не мають права залишатися в Німеччині. Це великий крок уперед і нова віха в справі обмеження нелегальної міграції", - заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke.

Туреччина нині займає третє місце за кількістю мігрантів у Німеччині. За перші вісім місяців поточного року клопотання про притулок у ФРН подали 21 600 турецьких громадян. Як пишуть ЗМІ, на відміну від інших міграційних угод, наприклад з Узбекистаном чи Кенією, домовленість з Туреччиною дозволяє проводити репатріацію у великому масштабі. За даними Федерального відомства з міграції та біженців, станом на квітень 2024 року висланню з Німеччини підлягали близько 14 500 турків.

Туреччина заперечує укладання угоди з Німеччиною

Після публікації цієї новини турецькі чиновники заперечили укладання з Німеччиною угоди про депортацію турків.

"Повідомлення у німецькій пресі про повернення до Туреччини наших громадян, які не мають права законного проживання в Німеччині, не відповідають дійсності. Це питання не порушувалося на зустрічі нашого президента з канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz) 23 вересня в Нью-Йорку", - написав у соціальній мережі X речник міністра закордонних справ Туреччини Онджу Кечелі.

Турецький Центр боротьби з дезінформацією при президентському палаці також заявив, що повідомлення в німецькій пресі про угоду ФРН і Туреччини не відповідають дійсності. "Під час зустрічі нашого президента з канцлером Шольцом 23 вересня в Нью-Йорку згадане питання не порушувалось. Жодної практики масової депортації наших громадян не було санкціоновано. Не покладайтеся на необґрунтовані твердження", - йдеться в повідомленні.