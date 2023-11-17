Шольц приймає Ердогана: крижана атмосфера перед зустріччю

До Німеччини їде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Візит навряд чи пройде в дружній обстановці. У програмі - лише найнеобхідніше. Подробиці - у DW.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю, 17 листопада, приїде в Німеччину і залишиться тут, судячи з усього, до суботи. Переговори обіцяють бути важкими - атмосфера у відносинах між Берліном і Анкарою нині є крижаною. Причина - конфлікт на Близькому Сході і насамперед розбіжності в оцінках Ізраїлю та руху ХАМАС, визнаного в США, ЄС, Німеччині та багатьох інших країнах Заходу терористичною організацією.

Шольц про критику Ердогана Ізраїлю: "Абсурд"!

Кілька разів останнім часом Ердоган виступав із різкою критикою Ізраїлю і на підтримку терористів ХАМАСуч. У своїй нещодавній промові в Анкарі він заявив, що Ізраїль вже 75 років намагається "створити державу на території, викраденій у палестинського народу", і поставив під сумнів законність існування держави Ізраїль через, як висловився Ердоган, "власний фашизм".

14 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав на пресконференції в Берліні ці слова турецького президента "абсурдом", а Ізраїль - демократичною державою. "Про це треба говорити абсолютно чітко, і жодних сумнівів тут бути не може", - заявив Шольц.

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Перед цим президента Туреччини різко засудив голова Центральної ради євреїв у Німеччині Йозеф Шустер (Josef Schuster). За словами Шустера, Ердоган "розпалює своєю пропагандою, крім іншого, і заворушення на вулицях німецьких міст, а також підбурює до фізичного терору проти євреїв у Німеччині".

І все-таки візит потрібен

У Берліні є чимало політиків, які вважають, що в такій делікатній ситуації було б краще взагалі скасувати візит. Але уряд Німеччини на це не зважає. І в цьому канцлера підтримує лідер опозиції в Бундестазі, голова консервативного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), який наголошує, що Туреччина занадто важлива для Німеччини, а Німеччина - для Туреччини.

Такої ж точки зору дотримується і зовнішньополітичний експерт ХДС Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). Щоправда, при цьому він нагадує про скандал під час візиту глави Палестинської національної адміністрації (ПНА) Махмуда Аббаса до Берліна в середині серпня 2022 року: "Не повинна повторитися ситуація, подібна до торішнього візиту, коли Аббас, стоячи поруч із канцлером і не зустрівши заперечень із його боку, мав можливість заперечувати Голокост".

Візит Аббаса до Берліна влітку 2022 року став катастрофою для федерального канцлера Шольца Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Ситуація перед візитом напружена, оскільки й в уряді ніхто не хоче повторення цієї історії. Багато хто побоюється, що Ердоган скористається приїздом, щоб спробувати розпалити антиізраїльські та антисемітські настрої серед приблизно 1,5 мільйона турків, які живуть у Німеччині. І в Берліні знають, що близько двох третин турецьких громадян, які живуть у Німеччині, допомогли своїми голосами Ердогану переобратися минулого року президентом.

Скромна програма візиту

У цьому - одна з причин скромності програми візиту. Ердоган прилетить у другій половині дня в п'ятницю, у палаці Бельвю його прийме федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Потім за планом - вечеря у Шольца. Після неї - спільна пресконференція, домовленість про яку було досягнуто з турецькою стороною в останній момент. Ось, власне, все.

Зрозуміло, однак, що німецький уряд намагається якомога більше уникнути публічних заходів за участю Ердогана, його "купань" у натовпі. Тож у Берліні, найімовірніше, зітхнули з полегшенням, дізнавшись, що в програмі візиту Ердогана більше немає його - бажаної багатьма турками - присутності в суботу на футбольному матчі між збірними Туреччини та Німеччини на Олімпійському стадіоні в столиці ФРН.

У Ердогана багато шанувальників у Німеччині Фото: DW/C. Bleiker

У німецькому уряді без жодного ентузіазму згадують промову Ердогана на стадіоні в Кельні в травні 2010 року, коли він закликав 15 тисяч своїх земляків інтегруватися і вчити німецьку мову, але водночас додав: "Ніхто не може очікувати, що ви асимілюєтеся".

Німеччина і Туреччина: взаємна залежність

Але й Ердоган сьогодні знає: через проблеми в економіці Туреччина потребує гарних ділових зв'язків із Німеччиною. І їм, схоже, політичне похолодання не перешкода.

Обсяг двосторонньої торгівлі, за даними МЗС ФРН, сягнув 2022 року рекордної суми в 51,6 мільярда євро. Експорт із Туреччини в Німеччину збільшився порівняно з попереднім роком на 26,7 відсотка - до 24,6 мільярда євро, поставки в протилежному напрямку - на 32,4 відсотка, сягнувши 27 мільярдів євро.

Німеччина, як і раніше, залишається головним ринком збуту для турецьких товарів. Цього року, за інформацією турецького експортного об'єднання TIM, до кінця жовтня обсяг постачань із Туреччини до ФРН становив приблизно 14,5 мільярда євро. Переважно це товари для автомобільної промисловості, текстильні вироби, продукти харчування, опалювальні котли, напівфабрикати для сталеливарної та алюмінієвої промисловості. У Німеччині Туреччина закуповує передусім верстати й устаткування, машини, вироби із пластику, літаки, хімічні речовини та медичну техніку.

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А для Німеччини та ЄС, своєю чергою, Анкара важлива тому, що вона все ще може допомогти знизити кількість біженців до Європи. Сім років тому, у розпал міграційної кризи, Євросоюз домовився з Ердоганом про те, що Туреччина прийматиме в себе мігрантів, що нелегально перетнули кордон і яким відмовлено у наданні притулку у Греції, та отримала натомість на їхнє розміщення чотири мільярди євро. Наразі цей пакт перебуває в підвішеному стані, і ЄС сподівається на його реанімацію.

А очільниця комітету з питань оборони німецького Бундестагу, представниця фракції лібералів Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) до того ж вважає, що Ердоган потрібен Євросоюзу і на тлі близькосхідного конфлікту. "Важливо, щоб війна там не розширилася, - сказала вона в інтерв'ю DW. - Це залежить і від Туреччини. Тож нам необхідно говорити одне з одним. Питання в тому, наскільки наполегливо".

Надзвичайні заходи безпеки

Отже, всі погляди тепер звернені на канцлера Олафа Шольца. Політичний Берлін сподівається, що він зуміє парирувати можливі провокаційні випади Ердогана.

Стосунки між ними завжди були прохолодними, це було помітно і вже з першого візиту Шольца до Туреччини в березні 2022 року. Поїздку у відповідь спочатку відклали, а потім - ще до атаки ХАМАСу на Ізраїль - призначили на листопад.

У Берліні на демонстрації проти Ердогана у 2018 році Фото: AFP/Getty Images/S. Schuermann

У будь-якому разі під час візиту Ердогана в Берліні буде вжито надзвичайних заходів безпеки. Можливо, знову зі снайперами на дахах, як це було 2018 року. Тоді державний візит Ердогана до Німеччини охороняли понад 4000 поліцейських, а в урядовому кварталі Берліна панував надзвичайний стан.

У поліції буде багато роботи і цього разу: на суботу заявлена багатотисячна демонстрація прихильників забороненої в Німеччині "Робітничої партії Курдистану" проти політики Анкари.