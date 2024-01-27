Вашингтон схвалив продаж Туреччині винищувачів F-16

Держдепартамент поінформував конгресменів про заплановану угоду з продажу озброєнь на загальну суму 31,6 мільярда доларів. Це стало наслідком ратифікації вступу Швеції до НАТО турецьким урядом.

Уряд Сполучених Штатів дав дозвіл на продаж Туреччині винищувачів F-16. Держдепартамент США в п'ятницю, 26 січня, поінформував американський Конгрес про заплановану угоду з продажу цих літаків на суму 23 мільярди доларів.

Угода передбачає придбання 40 нових F-16 і модернізацію 79 винищувачів, які вже є у Туреччини. Рішення було ухвалено через кілька днів після того, як Туреччина офіційно схвалила вступ Швеції до НАТО. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше неодноразово заявляв, що ратифікація його країною вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу залежить від дозволу США на постачання винищувачів F-16.

Крім того, того ж дня американський уряд також схвалив продаж Греції 40 винищувачів F-35 Lightning II Joint Strike Fighter і відповідного обладнання на суму 8,6 мільярда доларів.

Однак кілька членів Конгресу раніше висловлювали занепокоєння ситуацією з правами людини в Туреччині та напруженістю у відносинах із Грецією. Ці заперечення тепер подолано, повідомили інформагентствам офіційні особи в Держдепартаменті.

У США чекають на розширення військового Альянсу

Як заявив сенатор від штату Меріленд Бен Кардін, який раніше виступав проти угоди, він погодився на продаж, ґрунтуючись на зобов'язаннях щодо "поліпшення ситуації", які взяла на себе Туреччина. "Я з нетерпінням чекаю початку цього нового розділу в наших відносинах із Туреччиною, розширення альянсу НАТО і співпраці з нашими глобальними союзниками у протистоянні тривалій російській агресії проти мирних сусідів", - сказав він.

Туреччина понад рік відкладала схвалення членства Швеції в НАТО - через те, що Швеція нібито недосить серйозно ставиться до проблем національної безпеки Туреччини, включно з її боротьбою з курдськими бойовиками та іншими групами, які Анкара вбачає загрозою для власної безпеки.

Вступ Швеції до НАТО залежить тільки від Угорщини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 25 січня затвердив протокол, що ратифікує вступ Швеції до складу НАТО. Двома днями раніше за ратифікацію протоколу проголосував парламент Туреччини.

Єдиною країною НАТО, яка досі не ратифікувала заявку Стокгольма, залишається Угорщина. Її прем'єр-міністр Віктор Орбан у телефонній розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пообіцяв якнайшвидше схвалити прийняття Швеції до НАТО. "Я підтвердив, що угорський уряд підтримує членство Швеції в НАТО. Я також наголосив, що ми будемо й надалі переконувати Державні збори (парламент. - Ред.) якнайшвидше проголосувати на підтримку вступу Швеції та завершити процедуру ратифікації за першої нагоди", - написав Орбан 24 січня у соцмережі X. Він не уточнив, коли саме може відбутися голосування в парламенті.

Наступна сесія угорського парламенту розпочнеться тільки 27 лютого. Поки незрозуміло, чи може він зібратися до цього на позачергове засідання. Питання про ратифікацію вступу Швеції до НАТО вже схвалено профільними комітетами Державних зборів Угорщини.

Для прийняття в НАТО потрібно, щоб заявку держави-кандидата схвалили всі учасники Альянсу. Швеція подала заявку на вступ до НАТО влітку 2022 року разом із Фінляндією на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Фінляндію було прийнято в Альянс у квітні 2023 року.