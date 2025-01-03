Словацький оператор: Поставки електрики Україні продовжаться

Держоператор електромереж Словаччини SEPS, попри погрози прем'єр-міністра Роберто Фіцо Україні через припинення транзиту російського газу, запевнив, що дотримуватиметься контрактів, укладених з "Укренерго".

Державний оператор електромереж Словаччини SEPS запевнив, що продовжить постачати електроенергію в Україну.

У коментарі чеському інформаційному агентству CTK у п'ятницю, 3 січня, в SEPS заявили, що будуть дотримуватися контрактів, укладених з "Укренерго".

Погрози Фіцо Україні через припинення транзиту газу з РФ

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що уряд обговорить заходи у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу.

За його словами, розглядаються варіанти припинення поставок електроенергії в Україну та скорочення допомоги українським біженцям у Словаччині, а також вимоги відновлення транзиту російського газу або компенсації за збитки, яких Словаччина зазнає через припинення поставок з РФ.

Читайте також: Словаччина обговорює з Азербайджаном постачання газу через Україну