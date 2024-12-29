Словаччина обговорює з Баку постачання газу через Україну

Азербайджанська нафтова компанія SOCAR могла б закуповувати газ у російського "Газпрому" та транспортувати його через Україну для покупців у ЄС, пише Bloomberg про план словацької компанії SPP.

На тлі наближення закінчення терміну дії контракту між російським "Газпромом" і українським "Нафтагазом" про транзит газу з РФ до Європейського Союзу через територію України європейські країни продовжують шукати шляхи для збереження можливості закупівель, пише агентство Bloomberg 28 грудня.

За його інформацією, словацька компанія Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) веде переговори з державною нафтовою компанією Азербайджану SOCAR. Передбачається, що азербайджанська компанія могла б закуповувати потрібні обсяги газу в "Газпрому", а потім постачати їх європейським покупцям.

Зі свого боку прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також пропонував робити пунктом продажу російського газу фізичний кордон між Росією та Україною, що передасть право власності на газ європейським покупцям і зобов'яже Україну забезпечити транзит відповідно до її угоди про вільну торгівлю з ЄС, розповіли Bloomberg джерела.

Раніше SPP та її компанія - оператор газових мереж Eustream AS, а також угорська MOL Hungarian Oil and Gas Plc., торгові асоціації та великі промислові споживачі з Австрії та Італії закликали президента України Володимира Зеленського дозволити продовжити постачання через Україну на нинішньому рівні у 15 мільйонів кубометрів на рік.

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Контракт на транзит газу через Україну

Україна виступає проти поставок російського газу через свою територію в будь-якому вигляді.

Зі свого боку президент РФ Володимир Путін, коментуючи можливість передачі контролю над транспортуванням газу через Україну європейським компаніям, заявив, що у "Газпрому" контракти тривалі, до 2035-го, до 2049 року. "І для того, щоб змінити ситуацію, пов'язану з транзитом, треба розкривати ці контракти. Це складна процедура дуже, важкорозв'язувана, нерозв'язувана", - додав він. При цьому Путін виключив можливість продовжити контракт на транзит газу через Україну "за три-чотири дні" до його закінчення.

До повномасштабного вторгнення на Україну в лютому 2022 року Росія була головним постачальником газу в ЄС, забезпечуючи понад 40 відсотків імпорту. Після початку війни і скорочення поставок Європа почала активно шукати можливості, щоб відмовитися від російських енергоносіїв. За даними Bloomberg, 2023 року на російський газ припадало близько восьми відсотків імпорту ЄС.