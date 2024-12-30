Транзиту газу з РФ: Фіцо поскаржився ЄС на Зеленського

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який нещодавно їздив до Москви на перемовини, поскаржився главі Європейської Ради Антоніу Кошті та президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на відмову України продовжувати транзит російського газу. Про це він написав у відкритому листі до керівництва Європейського Союзу, опублікованому на Facebook 29 грудня.

Фіцо заявив, що президент України Володимир Зеленський "в односторонньому порядку, без будь-яких відкритих консультацій з інституціями ЄС або зацікавленими державами-членами, оголосив, що після 1 січня 2025 року Україна не буде забезпечувати транзит газу через свою територію в напрямку Словаччини".

"Мовчазне прийняття одностороннього рішення українського президента є абсолютно ірраціональним і неправильним, і призведе до напруженості та заходів у відповідь", - написав Фіцо.

Зокрема, він повторив свою тезу про те, що припинення постачання газу через Україну вдарить по ЄС та його конкурентоспроможності. Фіцо навів підрахунки, згідно з якими завдані РФ збитки нібито складуть лише близько двох мільярдів євро - тільки близько трьох відсотків від усіх збитків, завданих 27 країнам-членам ЄС. "Не кажучи вже про те, що такий невеликий обсяг газу буде легко розміщений Росією на інших ринках, що може звести втрати РФ до нуля", - додав він.

Зрештою Фіцо попросив лідерів ЄС "звернути належну увагу на цю безпрецедентну ситуацію та надати їй невідкладного значення".

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Фіцо погрожує припинити поставки електроенергії

Напередодні Фіцо заявив, що Словаччина розгляне заходи проти України, такі як припинення резервного постачання електроенергії після 1 січня, якщо та припинить транзит російського газу. Наразі Словаччина є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційної передачі електроенергії до України.

У відповідь Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів словацького народу. Зеленський зауважив, що словацька частка в імпорті електрики в Україну становить близько 19 відсотків, а "недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу і може залишити ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щороку, які Україна сплачує за імпортовану електрику".

Нагадаємо, що попри повномасштабну війну Росії проти України, газ з РФ продовжує надходити до Європи через українську територію за умовами договору, укладеного між російським "Газпромом" і українським "Нафтогазом" п'ять років тому. Термін дії угоди спливає в грудні 2024 року. У Києві підтвердили, що Україна не продовжить угоду з "Газпромом". Представники Єврокомісії не беруть участі в переговорах, натомість наголошують на наявності альтернативних джерел і великому обсязі запасів газу в газосховищах Європи.