"Синя" гілка метро повноцінно запрацює 12 вересня - Кличко

Шість станцій на "синій" гілці були закриті з грудня 2023 року через розгерметизацію і підтоплення тунелю між "Либідською" і "Деміївською".

Повноцінний рух "синьою" гілкою столичного метрополітену поновиться у четвер, 12 вересня, повідомив мер Києва Віталій Кличко .

"Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" і "Либідська" завершені. У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" і "Теремки", - повідомив він у середу, 11 вересня, в дописі у Telegram.

Кличко зазначив, що комплекс робіт тривав протягом дев'яти місяців. Будівельники розробили котлован глибиною понад 15 метрів, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів та побудували нову. За словами Кличка, також посили з обох сторін тунельну оправу, що примикає до нової ділянки, загальною довжиною понад 50 метрів. Уклали нові колії, відновили інженерні мережі та налагодили безпекові системи руху поїздів, додав вын.

"Перегінний тунель між "Деміївською" та "Либідською" знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї", - написав він.

Загальна кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 мільйонів гривень, що на 62 мільйони менше початкової вартості, додав мер Києва.

Також Кличко повідомив, що паралельно з відновлювальними роботами були визначені причини аварії, що сталася у грудні минулого року. За його словами, експерти підтвердили, що причиною стали окремі помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю. Зокрема, оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод. Більш того, саму оправу тунелю було збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець, заявив Кличко.

Крім цього, за його словами, під час будівництва не було виконано компенсаційних заходів хімічного закріплення ґрунтів, зокрема для унеможливлення впливу перерізуючих зусиль тунелю у місці зміни інженерно-геологічних умов основи. Сама жорсткість тунелю була нижчою, ніж проєктна, через застосування стінових блоків замість лоткових, написав він.

"Крім того, проведеними лабораторними дослідженнями підтверджено грубі порушення при будівництві в частині відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю", - додав Кличко.

Аварія на "синій" гілці метрополітену

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року з міркувань безпеки на "синій" гілці Київського метро орієнтовно на пів року зупинили рух поїздів між станціями "Теремки" - "Деміївська". Причиною цього "стала розгерметизація тунелю та поява тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення".

"Київський метрополітен" запевнив, що протягом цього часу закриті для руху станції "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки" працюватимуть в режимі укриття цілодобово.

У березні 2024 року Кличко заявив в інтерв'ю DW, що є "завдання до кінця літа" повістю відновити рух пошкодженою частиною тунелю підземки.

Тим часом суд у Києві обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру - в.о. начальника "Київського метрополітену та начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель метрополітену.

Їх обох підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до аварійності тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська".