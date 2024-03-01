Кличко планує до осені відновити рух "синьою" гілкою метро

Віталій Кличко не знає, коли саме повністю відновиться рух "синьою" гілкою столичного метро, але є "завдання до кінця літа це зробити". За його словами, на сьогодні "загрози затоплення метрополітену не існує".

Міська влада Києва точно не може сказати, коли повністю відновиться рух "синьою" гілкою метрополітену, проте "є завдання зробити це до кінця літа". Про це в інтерв'ю DW заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Зараз ми не готові чітко сказати (коли відбудеться повне відновлення роботи "синьої" гілки метро - Ред.), але наше завдання до кінця літа це зробити", - зазначив він.

Також Кличко наголосив, що на сьогодні "загрози затоплення метрополітену не існує", а інформація про це є "брехнею". "Це брехня. Крапка. І я хочу, щоб всі спиралися на висновки фахівців, а не на якихось там людей, які взагалі не мають жодного розуміння, навіть освіти, знань, що стосується транспортної інфраструктури", - сказав він.

Крім цього, мер нагадав, що грудневе рішення щодо часткової роботи "синьої" гілки столичного метро ухвалили, "щоб попередити будь-які надзвичайні проблеми", тому відрізок між станціями "Деміївська" та "Либідська" "зупинений для того, щоб зафіксувати проблеми, які, за результатами висновків наукових інститутів, були зроблені в момент будівництва цієї гілки".

"Ми взяли завдання, проаналізували і на основі професійних наукових висновків взяли на себе завдання у найкоротші терміни відновити роботу, зафіксувати ті проблеми, зробити гідроізоляцію, стабілізувати тунель і запустити знову рух транспорту", - додав він.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року з міркувань безпеки на "синій" гілці Київського метро орієнтовно на пів року зупинили рух поїздів між станціями "Теремки" - "Деміївська". Причиною цього "стала розгерметизація тунелю та поява тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення". "Київський метрополітен" запевнив, що протягом цього часу закриті для руху станції "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки" працюватимуть в режимі укриття цілодобово.

Верховна Рада 22 лютого створила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) для "дослідження ефективності функціонування органів публічної влади Києва як столиці України в період дії правового режиму воєнного стану". Голова комісії Віталій Безгін (провладна фракція "Слуга народу") заявив, що в межах ТСК Рада планує "напрацювати зміни до закону про столицю".

"У дуже незадовільному стані знаходяться об'єкти стратегічної інфраструктури, зокрема мости та метро. Одною з причин того, що відбувається в Києві, крім низького рівня місцевого управління, є те, що сама система управління - хаотична, а це вже має виправляти Верховна Рада", - сказав він.