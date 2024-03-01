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Кличко планує до осені відновити рух "синьою" гілкою метро

Дмитро Шварц
1 березня 2024 р.

Віталій Кличко не знає, коли саме повністю відновиться рух "синьою" гілкою столичного метро, але є "завдання до кінця літа це зробити". За його словами, на сьогодні "загрози затоплення метрополітену не існує".

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Оболонсько-Теремківська лінія метро
Кличко планує до осені повністю відновити рух "синьою" гілкою метроФото: Frolova Maria/dpa/picture alliance

Міська влада Києва точно не може сказати, коли повністю відновиться рух "синьою" гілкою метрополітену, проте "є завдання зробити це до кінця літа". Про це в інтерв'ю DW заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Зараз ми не готові чітко сказати (коли відбудеться повне відновлення роботи "синьої" гілки метро - Ред.), але наше завдання до кінця літа це зробити", - зазначив він.

Також Кличко наголосив, що на сьогодні "загрози затоплення метрополітену не існує", а інформація про це є "брехнею". "Це брехня. Крапка. І я хочу, щоб всі спиралися на висновки фахівців, а не на якихось там людей, які взагалі не мають жодного розуміння, навіть освіти, знань, що стосується транспортної інфраструктури", - сказав він.

Крім цього, мер нагадав, що грудневе рішення щодо часткової роботи "синьої" гілки столичного метро ухвалили, "щоб попередити будь-які надзвичайні проблеми", тому відрізок між станціями "Деміївська" та "Либідська" "зупинений для того, щоб зафіксувати проблеми, які, за результатами висновків наукових інститутів, були зроблені в момент будівництва цієї гілки".

"Ми взяли завдання, проаналізували і на основі професійних наукових висновків взяли на себе завдання у найкоротші терміни відновити роботу, зафіксувати ті проблеми, зробити гідроізоляцію, стабілізувати тунель і запустити знову рух транспорту", - додав він.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року з міркувань безпеки на "синій" гілці Київського метро орієнтовно на пів року зупинили рух поїздів між станціями "Теремки" - "Деміївська". Причиною цього "стала розгерметизація тунелю та поява тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення". "Київський метрополітен" запевнив, що протягом цього часу закриті для руху станції "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки" працюватимуть в режимі укриття цілодобово.

Верховна Рада 22 лютого створила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) для "дослідження ефективності функціонування органів публічної влади Києва як столиці України в період дії правового режиму воєнного стану". Голова комісії Віталій Безгін (провладна фракція "Слуга народу") заявив, що в межах ТСК Рада планує "напрацювати зміни до закону про столицю".

"У дуже незадовільному стані знаходяться об'єкти стратегічної інфраструктури, зокрема мости та метро. Одною з причин того, що відбувається в Києві, крім низького рівня місцевого управління, є те, що сама система управління - хаотична, а це вже має виправляти Верховна Рада", - сказав він.

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