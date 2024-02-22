Кличко відреагував на "дослідження" Радою дій влади Києва

Парламент створив комісію, яка має дослідити "ефективність роботи столичної влади під час війни". Голова комісії каже - для розмежування повноважень мера Києва і голови КМДА. Віталій Кличко вже відреагував.

Верховна Рада України створила в четвер, 22 лютого, тимчасову спеціальну комісію (ТСК) для "дослідження ефективності функціонування органів публічної влади Києва як столиці України в період дії правового режиму воєнного стану".

Як ідеться у постанові , ТСК вивчатиме питання стратегічного розвитку Києва, зокрема розроблення транспортної та містобудівної моделі, відновлення житлового фонду, функціонування об'єктів критичної інфраструктури, плани їхнього відновлення та розвитку, зокрема в контексті забезпечення цивільного захисту під час воєнного стану.

Крім цього, члени комісії проаналізують проблеми та недоліки управління містом, а також інформацію ЗМІ щодо неефективного використання бюджетних коштів під час здійснення публічних закупівель.

Серед завдань ТСК є "підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з метою забезпечення ефективного управління в місті".

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Мета - розмежування посад мера Києва і голови КМДА

Голова комісії Віталій Безгін (провладна фракція "Слуга народу") заявив у коментарі виданню "Ліга", що в межах ТСК Рада планує "напрацювати зміни до закону про столицю".

"У дуже незадовільному стані знаходяться об'єкти стратегічної інфраструктури, зокрема мости та метро. Одною з причин того, що відбувається в Києві, крім низького рівня місцевого управління, є те, що сама система управління - хаотична, а це вже має виправляти Верховна Рада", - сказав він.

За його словами, більшість киян не знають, за що відповідає мер, за що - голова Київської міської державної адміністрації (КМДА), а за що - голова Київської міської військової адміністрації (КМВА), тому "потрібне нормальне розмежування повноважень на рівні закону". "Комісія має провести системну аналітику всіх галузей, встановити, що можна регулювати на рівні законодавства щодо розмежування повноважень, і запропонувати такі законодавчі ініціативи", - сказав Безгін.

Він також запевнив, що у Віталія Кличка як мера "повноважень менше не стане, бо на цю посаду його обирали кияни".

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Реакція Кличка: "Нарешті зацікавились"

Сам Кличко, який є мером Києва і головою КМДА, вже відреагував на рішення парламенту. "Добре, що провладні нардепи зацікавилися нарешті тим, як відбувається життєдіяльність Києва під час війни", - написав він у Telegram.

Кличко поскаржився, що "треба утримувати, ремонтувати, відновлювати після обстрілів інфраструктуру, надавати необхідні сервіси мешканцям міста, забезпечувати життєдіяльність мегаполіса, коли у столиці забирають найбільше податків, на ключових комунальних підприємствах не вистачає працівників, а міську владу "кошмарять".

Також мер написав, що Київ уже кілька років чекає ухвалення нардепами законопроєктів щодо збереження культурної спадщини, відповідальності за порушення комендантської години, адміністративної відповідальності за недопуск в укриття, розвитку територій міста та меж столиці.

"Тому розраховуємо на ґрунтовну й ефективну роботу нової тимчасової комісії.

Заради розвитку столиці, а не чергових політичних гасел та маніпуляцій. Ознайомлення з тим, як працює місто забезпечимо фахівцям комісії не виступами в телемарафоні та повідомленнями в анонімних телеграм каналах, а зануренням в реальну роботу", - заявив він.

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