Кличко: Вибори в Україні були б великою помилкою

Попри те, що Віталій Кличко нарікає на централізацію влади в Україні, яка, на його переконання, загрожує демократії, мер Києва вважає, що проведення парламентських і президентських виборів було б великою помилкою.

Мер Києва Віталій Кличко вкотре заявив, що тенденція до централізації державної влади загрожує демократії в Україні. Про це він розповів цього разу в інтерв'ю німецькому суспільно-правовому мовнику ARD, опублікованому в середу, 31 січня.

На думку Кличка, в Україні дедалі більше відчувається тиск з боку влади на ЗМІ та бізнес, а неурядові організації та опозиція відчуваються маргіналізованими.

"Ми бачимо тенденцію до централізації, централізації ЗМІ. Бачимо централізацію в тому, що стосується рішень. А це - небезпечна тенденція, і тому не говорити про це означає погодитися", - сказав Кличко журналістам.

Водночас він наголосив: "Ми повинні залишатися демократичними, тому що, - кажу це як голова Асоціації міст України, - є загроза втратити наші демократичні результати, які ми мали в останні роки. Навіть під час війни демократія, демократичні засади повинні залишатися, інакше не буде такої великої різниці з нашим східним сусідом".

На тлі цього він вказав на загрозу для демократично обраних місцевих органів влади, що інколи виявляються безправними через "всевладдя" військових адміністрацій, навіть тоді, коли йдеться про регіони й міста, розташовані далеко від лінії фронту. Утім, Кличко визнав, що наявність військових адміністрацій в тих регіонах, де точаться бойові дії - необхідність.

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Кличко: Вибори в Україні - не на часі

Попри наявність озвучених Кличком загроз для демократії, сам київський міський голова проти проведення виборів у Україні, зокрема парламентських і президентських.

"Багато-хто обговорює це з нашими західними партнерами, тому що час каденції нашого парламенту сплив, час для президента, для пана Володимира Зеленського спиває. На мій погляд, це особлива ситуація. І вибори - це конкурс, це змагання, це конкуренція. І це в країні, де ми маємо дуже великий виклик з боку Росії, який може зруйнувати країну зсередини", - сказав Кличко.

"Мільйони українців перебувають за кордоном. Значна частина нашого населення зараз на передовій, воює як військові. І щоб організувати вибори зараз, на додачу до того, потрібні величезні фінансові ресурси. Проведення виборів було б великою помилкою", - продовжив мер української столиці.

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