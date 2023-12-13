Часткове закриття підземки: поліція обшукує метро і КМДА

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за підозрою в "службовій недбалості" під час проєктування, будівництва та експлуатації Київського метрополітену, повідомила поліція Києва.

Поліція Києва в середу, 13 грудня, проводить слідчі дії в комунальному підприємстві "Київський метрополітен", компанії "Метробуд" і структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомила пресслужба поліції, обшуки проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за кваліфікацією "Службова недбалість" (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України).

Слідство планує перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації відрізку підземки, а також "встановити відповідальних осіб, внаслідок діяння яких трапилася розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену".

Як наголосили правоохоронці, через аварію у метро тисячі людей вимушені шукати інші способи пересування столицею. Крім того, станції метро слугували укриттям під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, 8 грудня з міркувань безпеки на "синій" гілці Київського метро орієнтовно на пів року зупинили рух поїздів між станціями "Теремки" - "Деміївська". Причиною цього "стала розгерметизація тунелю та поява тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення".

"Київський метрополітен" запевнив, що протягом цього часу закриті для руху станції "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки" працюватимуть в режимі укриття цілодобово.